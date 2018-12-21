Почти 900 дорожных рабочих было задействовано в уборке снега с улиц Нижнего Новгорода 21 и 22 декабря Общество

Почти 900 дорожных рабочих было задействовано в уборке снега с улиц Нижнего Новгорода 21 и 22 декабря

Снег с городских улиц 21 и 22 декабря убирали с помощью 141 комбинированной дорожной машины. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент благоустройства и дорожного хозяйства.

Согласно информации, специалисты расчищали магистрали с помощью 536 единиц снегоуборочной техники. Речь идет о грейдерах, бульдозерах, погрузчиках и самосвалах. Силами дорожно-эксплуатационных управлений и подрядных организаций за названный период вывезено свыше семи кубометров снега. Для этого понадобилось 46 самосвалов днем и 45 ночью.

Кроме того, для уборки снега с улиц Нижнего Новгорода было задействовано 865 дорожных рабочих. Помимо этого, для предотвращения гололеда было высыпано 547 тонн песко-соляной смеси и 21 тонна химического реагента.

Ранее сообщалось о том, что почти тысяча заявок от нижегородцев поступила в информационную систему "Антиснег" за первый месяц работы.