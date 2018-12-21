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Экономика

Рост производства продукции предприятий пищевой отрасли Нижегородской области с начала 2018 года составил 5,6 млрд рублей

23 декабря 2018 10:27  [86] Экономика

Рост производства продукции предприятий пищевой отрасли Нижегородской области за январь-ноябрь 2018 года составил 5,6 млрд рублей.

Как сообщает региональное министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, предприятиями отрасли за указанный период произведено и отгружено продукции на сумму 98,7 млрд рублей.

"Индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 104,4 %, по производству напитков – 110%", - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Как напомнили в региональном минсельхозе, в 2018 году более 2 млрд рублей инвестировано в предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области. Инвестиции направлены на модернизацию, реконструкцию, ввод новых производственных линий и техническое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Ранее сообщалось, финансирование сельского хозяйства в 2019 году планируется увеличить на 20%. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил 25 октября 2018 года на торжественном мероприятии, приуроченном к областному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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