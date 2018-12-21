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Общество

Директора четырех школ Лукояновского района Нижегородской области привлечены к ответственности за нарушение условий обучения

24 декабря 2018 09:43  [150] Общество

Директора четырех школ Лукояновского района Нижегородской области привлечены к ответственности за нарушение условий обучения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, была проведена проверка исполнения законов, направленных на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних во время учебного процесса.

Установлено, что в четырех образовательных организациях не соблюдаются требования законодательства о создании безопасных условиях обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с соответствующими нормами:

- допускается использование питьевой воды, которая не соответствует требованиям санитарным правилам

- нарушаются сроки хранения продуктов, предназначенных для приготовления школьного питания 

- не соблюдаются требования к дезинфекции

- в помещениях, где обучаются дети, выявлены повреждения красочного и штукатурного покрытия

- не обеспечивается своевременная замена вышедших из строя источников света, что негативно сказывается на зрении школьников.

В результате, четыре директора школ привлечены к дисциплинарной ответственности.

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