Директора четырех школ Лукояновского района Нижегородской области привлечены к ответственности за нарушение условий обучения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, была проведена проверка исполнения законов, направленных на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних во время учебного процесса.
Установлено, что в четырех образовательных организациях не соблюдаются требования законодательства о создании безопасных условиях обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с соответствующими нормами:
- допускается использование питьевой воды, которая не соответствует требованиям санитарным правилам
- нарушаются сроки хранения продуктов, предназначенных для приготовления школьного питания
- не соблюдаются требования к дезинфекции
- в помещениях, где обучаются дети, выявлены повреждения красочного и штукатурного покрытия
- не обеспечивается своевременная замена вышедших из строя источников света, что негативно сказывается на зрении школьников.
В результате, четыре директора школ привлечены к дисциплинарной ответственности.
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