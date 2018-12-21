"Снабполимермедицина" создаст в Нижегородской области производство одноразовых шприцев за 3 млрд рублей Экономика

"Снабполимермедицина" создаст в Нижегородской области производство одноразовых шприцев за 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщил губернатор Нижегородской области, соответствующий специальный инвестиционный контракт (СПИК) одобрила межведомственная комиссия при Минпротроге РФ.

Глеб Никитин пояснил, что компания намерена построить на Бору в районе поселка Неклюдово завод по производству безопасных одноразовых шприцев третьего поколения и одноразовой продукции для забора, хранения и переливания крови.

"Важно, что крупные предприятия открываются не только в Нижнем Новгороде, но и в районах области. Мы заинтересованы в появлении современных производств, где будут высокотехнологичные рабочие места с достойной заработной платой для нижегородцев", - сказал Глеб Никитин.

Инвестиции в производство превысят 3 млрд рублей. Объем производства на новом заводе - до 700 млн штук шприцев в год. После ввода завода в эксплуатацию в 2020 году будет создано более 500 рабочих мест.

"Особенно важно, что это импортозамещающий проект, который поможет улучшить состояние здравоохранения в России, защитив нас от колебаний цен на мировом рынке на жизненно важную продукцию, - добавил губернатор.

Он также сказал, что это будет первое предприятие на территории РФ. До сих пор в стране подобных заводов не существовало, и вся инъекционная продукция с инженерной защитой от повторного применения сейчас поставляется из-за рубежа.

СПИК позволит компании получить финансовые льготы на федеральном уровне.

Напомним, что земельный участок для строительства завода инвестиционный совет Нижегородской области одобрил на заседании 16 февраля.

Напомним также, что это уже второй СПИК, возможность заключения которого рассматривалась за прошедший месяц.

На СПИК также может рассчитывать Группа ГАЗ, которая инвестирует около 10 млрд рублей в свои предприятия, в том числе расположенные на территории Нижегородской области, для создания нового производства.