"Ростелеком" в 2018 году обеспечил интернетом 14 тысяч жителей малых сел Нижегородской области Бизнес

Ростелеком в 2018 году обеспечил интернетом 14 тысяч жителей малых сел Нижегородской области

"Ростелеком" в 2018 году обеспечил интернетом 14 тысяч жителей малых сел Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) осуществлялось в рамках государственной программы "Устранение цифрового неравенства" (УЦН). Компания организовала точки доступа в интернет в 41 населенном пункте Нижегородской области, что позволило бесплатно пользоваться ресурсами сети с помощью Wi-Fi около 14 тысяч жителей малых сел и деревень.

Компания построила 397 км ВОЛС в Вознесенском, Кулебакском, Володарском, Кстовском, Павловском, Лукояновском и Первомайском районах. Для доступа в интернет жителям необходимо лишь устройство с Wi-Fi-модулем. После регистрации в сети Rostelecom_UUS сельчане могут пользоваться информационными ресурсами на скорости до 10 Мбит/с.

"Скорость передачи данных позволяет жителям дистанционно записываться к врачу, совершать онлайн-покупки, пользоваться сервисами на портале госуслуг, общаться в социальных сетях, проходить обучающие курсы и многое другое. Это повышает качество жизни сельчан и обеспечивает им цифровые возможности наравне с теми, кто живет в крупных городах", - сказал заместитель технического директора МФР "Волга" ПАО "Ростелеком" Олег Чернышев.

Всего в рамках программы УЦН в Нижегородской области компания организовала 162 точки доступа Wi-Fi.

В следующем году "Ростелеком" планирует построить в регионе 737 км сетей, чтобы скоростным интернетом могли воспользоваться жители еще 69 малых населенных пунктов.

СПРАВКА:

Макрорегиональный филиал "Волга" ПАО "Ростелеком" - структурное подразделение компании "Ростелеком", которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.



МРФ "Волга" объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.