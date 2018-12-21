Последние новости рубрики Бизнес
24 декабря 2018 12:14  [120] "Ростелеком" в 2018 году обеспечил интернетом 14 тысяч жителей малых сел Нижегородской области
21 декабря 2018 19:01  [669] Глеб Никитин призвал нижегородские предприятия максимально активно участвовать в реализации национальных проектов
21 декабря 2018 18:18  [291] "Теплоэнерго" создаст робота, круглосуточно отвечающего по телефону на вопросы абонентов
21 декабря 2018 16:00  [330] "Ростелеком" и "Росбанк" презентовали технологию сбора биометрических данных в Нижнем Новгороде
21 декабря 2018 15:38  [253] "Теплоэнерго" приняло на прямые договора жильцов 100 МКД Нижнего Новгорода
21 декабря 2018 13:53  [503] АПЗ в Нижегородской области признан одной из лучших организаций по работе в системе социального партнерства
21 декабря 2018 13:44  [352] "Как промышленнику, мне важно, что в Стратегии отражено создание центра по повышению производительности труда", - Дмитрий Барыкин
21 декабря 2018 13:35  [772] "Встреча Глеба Никитина с промышленниками прошла в формате прямого диалога бизнеса и власти", - Олег Лавричев
21 декабря 2018 12:32  [568] Сервис "Ростелеком Лицей" вводит пакет решений для оптимальной подготовки школьников 9-11 классов к экзаменам
20 декабря 2018 18:40  [498] Совет по земельным отношениям при нижегородском правительстве одобрил 13 заявок для инвестпроектов
Бизнес

"Ростелеком" в 2018 году обеспечил интернетом 14 тысяч жителей малых сел Нижегородской области

24 декабря 2018 12:14  [120] Бизнес
Ростелеком в 2018 году обеспечил интернетом 14 тысяч жителей малых сел Нижегородской области

Ростелеком в 2018 году обеспечил интернетом 14 тысяч жителей малых сел Нижегородской области

"Ростелеком" в 2018 году обеспечил интернетом 14 тысяч жителей малых сел Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) осуществлялось в рамках государственной программы "Устранение цифрового неравенства" (УЦН). Компания организовала точки доступа в интернет в 41 населенном пункте Нижегородской области, что позволило бесплатно пользоваться ресурсами сети с помощью Wi-Fi около 14 тысяч жителей малых сел и деревень.

Компания построила 397 км ВОЛС в Вознесенском, Кулебакском, Володарском, Кстовском, Павловском, Лукояновском и Первомайском районах. Для доступа в интернет жителям необходимо лишь устройство с Wi-Fi-модулем. После регистрации в сети Rostelecom_UUS сельчане могут пользоваться информационными ресурсами на скорости до 10 Мбит/с.

"Скорость передачи данных позволяет жителям дистанционно записываться к врачу, совершать онлайн-покупки, пользоваться сервисами на портале госуслуг, общаться в социальных сетях, проходить обучающие курсы и многое другое. Это повышает качество жизни сельчан и обеспечивает им цифровые возможности наравне с теми, кто живет в крупных городах", - сказал заместитель технического директора МФР "Волга" ПАО "Ростелеком" Олег Чернышев.

Всего в рамках программы УЦН в Нижегородской области компания организовала 162 точки доступа Wi-Fi.

В следующем году "Ростелеком" планирует построить в регионе 737 км сетей, чтобы скоростным интернетом могли воспользоваться жители еще 69 малых населенных пунктов.

СПРАВКА:
Макрорегиональный филиал "Волга" ПАО "Ростелеком" - структурное подразделение компании "Ростелеком", которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ "Волга" объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph