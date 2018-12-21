Нижегородцу грозит до 20 лет за организацию нарколаборатории в Кстове Происшествия

Нарколаборатория в Кстове Фото: УТ МВД России по ПФО

Жителю Нижегородской области грозит до 20 лет за организацию нарколаборатории в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

В незаконном производстве наркотиков подозревается 34-летний местный житель. По версии следствия, мужчина организовал лабораторию в помещении принадлежащего ему гаража.

При его задержании сотрудники силовых ведомств обнаружили порошкообразное вещество, которое, после исследования, оказалось наркотическим. Масса вещества составила 144 грамма, что является крупным размером.

Кроме того, изъяты инструменты, специальное оборудование и вещества, которые направлены на экспертизу, которая установит, использовались ли они при изготовлении наркотиков.

Кроме этого там же были изъяты инструменты, специализированное оборудование и вещества, которые направлены на экспертизу для установления факта их использования при изготовлении наркотических средств.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств (п. "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление предусматривает 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в середине декабря суд арестовал 19-летнего жителя Дзержинска Нижегородской области по обвинению в организации подпольной нарколаборатории. По версии следствия, молодой человек производил наркотики в арендованной квартире.