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Общество

"Нарушения в Лукояновсих школах выявлены в результате системной работы с муниципалитетами и надзорными органами", - минобр

24 декабря 2018 14:16  [115] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"Выявленные в школах Лукояновского района нарушения - это результат системной работы с муниципалитетами и надзорными органами", - сказал министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, комментируя результаты проверки прокуратуры.

Напомним, что в четырех школах Лукояновского района выявлены нарушения закона о создании безопасных условиях обучения детей. Директора этих школ привлечены к ответственности за нарушение условий обучения.

Сергей Злобин сказал, что выявленные нарушения - это результат совместной системной работы минобра с учредителями образовательных организаций - муниципалитетами и надзорными органами.

"Системная работа для создания благоприятных условий обучения наших детей будет продолжена", - добавил Сергей Злобин.

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