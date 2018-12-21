"Нарушения в Лукояновсих школах выявлены в результате системной работы с муниципалитетами и надзорными органами", - минобр

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"Выявленные в школах Лукояновского района нарушения - это результат системной работы с муниципалитетами и надзорными органами", - сказал министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, комментируя результаты проверки прокуратуры.
Напомним, что в четырех школах Лукояновского района выявлены нарушения закона о создании безопасных условиях обучения детей. Директора этих школ привлечены к ответственности за нарушение условий обучения.
Сергей Злобин сказал, что выявленные нарушения - это результат совместной системной работы минобра с учредителями образовательных организаций - муниципалитетами и надзорными органами.
"Системная работа для создания благоприятных условий обучения наших детей будет продолжена", - добавил Сергей Злобин.
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