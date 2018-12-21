Спектакль на льду "Новогодняя феерия" состоялся в Кстове при поддержке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Общество

Танцевально-музыкальный спектакль на льду "Новогодняя феерия" состоялся в Кстове при грантовой поддержке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Об этом сообщает центр общественных связей компании.

Единственный в Нижегородской области благотворительный танцевально-музыкальный спектакль на льду прошел для воспитанников приютов, детей из многодетных семей и учащихся средних школ 23 декабря на базе ледовой арены ФОК "Волжский берег".

Постановку подготовили профессиональные спортсмены, воспитанники отделения фигурного катания на коньках детской спортивной школы Кстова, при содействии и непосредственном участии высококвалифицированных специалистов тренерского штаба, а также сотрудников ФОК "Волжский берег".

Основой ледовой постановки стал сюжет сказки Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в Стране чудес". Вместе со зрителями Алиса и ее лучший друг Шляпник спасли Новый год в Стране чудес.

"Атмосфера сказочного леса, яркие костюмы и, конечно же, фантастический сюжет создали всем гостям праздничное настроение, а необычная интерпретация научила юных зрителей простым человеческим истинам. Добрая и поистине волшебная сказка "Новогодняя феерия", организованная "Федерацией фигурного катания на коньках города Кстово", стала незабываемым подарком для юных гостей", - говорится в сообщении.

Данный проект является победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" и направлен на популяризацию фигурного катания среди жителей Кстова и района, развитие познавательной активности, коммуникативных способностей у подрастающего поколения, воспитание эстетического восприятия и художественного вкуса у детей, а также привлечение внимания широкой общественности, в особенности подрастающего поколения, к спортивно-эстетической жизни Кстова.

Грантовые средства компании были направлены на костюмы, декорации и сладкие подарки для воспитанников приютов, детей из многодетных семей, участников танцевально-музыкального спектакля.