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Общество

Абонентов российских сотовых операторов с января ждет повышение тарифов

25 декабря 2018 06:01  [63] Общество
Абонентов российских сотовых операторов с января ждет повышение тарифов

Абонентов российских сотовых операторов с января ждет повышение тарифов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Абонентов российских сотовых операторов с января ждет повышение тарифов. Как сообщает Коммерсантъ, повышение тарифов произойдет из-за роста НДС.

Аналитики оценивают первоначальное повышение тарифов примерно на 1,6%, однако в перспективе рост может составить и 10-20%. Это произойдет для того, чтобы компенсировать повышение НДС по всей цепочке ценообразования услуг.

По данным "Ъ", о повышении тарифов с января 2019 года "Вымпелком", "МегаФон" и Tele2 оповестили клиентов ряда корпоративных и архивных тарифов 21 декабря текущего года.

В частности, "Вымпелком" разослал СМС, в которых сообщается об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года: цена будет увеличена на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек. При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся.

В СМС, полученном абонентами "МегаФона", говорится, что оператор обновит цены с 9 января.

Из сообщения на сайте Tele2 следует, что изменение параметров также произойдет с января на части архивных тарифов. Абонентов МТС о повышении тарифов пока не предупреждали.

В "Вымпелкоме" пояснили, что изменение касается корпоративных тарифных планов, где выделение ставки НДС и заблаговременное уведомление о планируемых изменениях в расчетах предусмотрено условиями договора.

"Операторы пытаются использовать увеличение НДС как предлог для повышения цен на услуги связи, пытаясь таким образом увеличить собственную маржинальность и компенсировать сложную рыночную конъюнктуру, в том числе негативное влияние от усиления конкуренции", - приводит "Ъ" слова аналитика "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина.

"Операторы повышают цены в среднем на уровень, даже превышающий рассчитанный ЦБ проинфляционный эффект повышения НДС. Для сравнения: ЦБ на основе своих моделей и опыта других стран прогнозирует вклад НДС в инфляцию в пределах 0,6–1,5 процентного пункта", - поясняет он.

Аналитик считает, что операторам удастся избежать существенных претензий Федеральной антимонопольной службы. При этом, учитывая стабильно высокий уровень конкуренции, повышение цен будет носить разовый характер, а маржинальность будет иметь тенденцию к снижению, добавил эксперт.

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