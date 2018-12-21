"Маски-шоу" и "Фейерверк желаний" будут организованы на площадке "Зимняя сказка" около стадиона "Нижний Новгород" Культура и отдых

"Маски-шоу" и "Фейерверк желаний" будут организованы на площадке "Зимняя сказка" около стадиона "Нижний Новгород". Как сообщает пресс-служба правительства области, до 10 марта 2019 года на развлекательной площадке запланированы мероприятия:

29-30 декабря 2018 – "Маски-шоу"

31 декабря 2018 – "Фейерверк желаний"

1-7 января 2019 – фестиваль "Сам ты валенок"

13 января 2019 – "Новый год наоборот"

25 января 2019 – "Учись, студент!"

14 февраля 2019 – "Любовь на льду"

23 февраля 2019 – "На коньках, бегом, марш!"

8 марта 2019 – "Женские радости",

10 марта 2019 – фестиваль "Скользкий блин".

"Очень радует, что стадион и территория вокруг него становится любимым местом отдыха нижегородцев и гостей города. Мы будем поддерживать этот интерес. На смену катку мы готовим новые активности. Идей очень много. Я уверен, что нижегородцам здесь будет интересно", - отметил заместитель губернатора области Александр Югов.

Напомним, развлекательная площадка "Зимняя сказка" и каток открылись 15 декабря. На площади более 20 тысяч кв.м. находятся: ярмарка, зоны для развлечения и отдыха гостей, резиденция Деда Мороза, а также два катка с натуральным и искусственным льдом, который выдерживает температуру до +8 градусов. Вход на территорию "Зимней сказки" бесплатный.

За первую неделю работы площадку посетили около 30 тысяч человек.



СПРАВКА:

Площадка открыта ежедневно с 15:00 до 22:00 в будние дни и с 11:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни. Технический перерыв в будни: 18:00 – 19:00, в выходные: 14:00 – 15:00, 18:00 – 19:00.

Для детей до 7 лет вход на каток свободный, для детей 7- 14 лет стоимость входного билета (без ограничения времени) - 50 рублей. Входной билет для взрослых (без ограничения времени) - 150 рублей в будние дни, в выходные и праздничные дни - 200 рублей. Также организована зона проката коньков.



Согласно изменениям в расписании, 26 декабря "Зимняя сказка" будет работать с 15:00 до 18:00.