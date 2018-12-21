Более 2,7 тысяч км линий электропередачи ввело в эксплуатацию МРСК Центра и Приволжья с начала 2018 года Общество

Фото: пресс-служба МРСК Центра и Приволжья

Более 2,7 тысяч км линий электропередачи и свыше 343 МВА (мегавольт-ампер) трансформаторных мощностей ввело в эксплуатацию ПАО "МРСК Центра и Приволжья" за 11 месяцев 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании, подводя итоги реализации инвестпрограммы.

С января по декабрь текущего года работы по строительству и реконструкции велись на 2,3 тысячах объектах МРСК Центра и Приволжья.

В Нижегородской области, на подстанции 110/10 кВ "Буревестник" (Богородский район) смонтировано здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ), реконструирована система маслохозяйства, смонтирован трансформатор, выполнены модернизация и расширение комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН) 10кВ.

В Кирове завершено техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Маяк". Реконструкция ПС "Маяк" проводилась в течение нескольких лет. В 2017 году было обновлено распределительное устройство 110 кВ с заменой масляных выключателей на элегазовые. В 2018-м проведены строительно-монтажные работы по установке вакуумных выключателей на оборудовании класса напряжения 6 кВ. Благодаря выполненным мероприятиям основное оборудование центра питания заменено на современное. Это существенно повышает уровень надежности потребителей областного центра.

В Удмуртской Республике в рамках модернизации ПС "Машзавод" энергетики установили и осуществили пробный запуск нового современного трансформатора Т-2 63МВА. Уже в январе следующего года трансформатор будет поставлен под рабочую нагрузку. В результате повысится надежность работы подстанции, расширятся возможности для технологического присоединения к электросетям Удмуртэнерго новых производств, а электроснабжение существующих потребителей поднимется на качественно новый уровень.

Аналогичные работы по реконструкции и строительству энергообъектов ведутся во всех девяти регионах присутствия ПАО "МРСК Центра и Приволжья", что позволит повысить надежность и качество электроснабжения населения и предприятий, а также создать резерв мощности для технологического присоединения новых потребителей.