Центр содействия строительству создадут в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Центр содействия строительству создадут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующее распоряжение подписал глава области Глеб Никитин. В задачу центра содействия инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов войдет оказание помощи предпринимателям в части сокращения сроков выдачи различной разрешительной документации в сфере застройки.

Центр расположится на ул.Адмирала Васюнина в доме №2. Там будут работать представители различных ведомств: Россреестра, "Нижтехинвентаризации", ресурсоснабжающих организаций.

"Основная задача данного коллегиального совещательного органа - сократить сроки выдачи различной разрешительной документации в сфере строительства", - сказал Глеб Никитин.

Предприниматели смогут обратиться в центр с просьбой внести изменения в документы планирования муниципальных образований Нижегородской области, правила землепользования и застройки муниципалитетов. Предприниматели также могут попросить в центре выдачу документации по планировке территории; согласовать проектные документы; изменить одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид разрешенного использования.

Центр также будет содействовать проектам по строительству объектов капитального строительства на земельных участках площадью более 8 тысяч кв м (за исключением реализации проектов по строительству (реконструкции) линейных объектов).

Напомним, что в начале декабря Глеб Никитин подписал постановление об утверждении порядка организации и осуществления государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов.