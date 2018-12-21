Последние новости рубрики Бизнес
25 декабря 2018 11:38  [30] Центр содействия строительству создадут в Нижнем Новгороде
25 декабря 2018 10:47  [121] Десятки предприятий и компаний Нижегородской области примут участие в конкурсе "Инвестпроект года"
24 декабря 2018 15:21  [291] Новая АНО по поддержке предпринимательства будет создана в Нижнем Новгороде
24 декабря 2018 12:14  [309] "Ростелеком" в 2018 году обеспечил интернетом 14 тысяч жителей малых сел Нижегородской области
21 декабря 2018 19:01  [904] Глеб Никитин призвал нижегородские предприятия максимально активно участвовать в реализации национальных проектов
21 декабря 2018 18:18  [433] "Теплоэнерго" создаст робота, круглосуточно отвечающего по телефону на вопросы абонентов
21 декабря 2018 16:00  [469] "Ростелеком" и "Росбанк" презентовали технологию сбора биометрических данных в Нижнем Новгороде
21 декабря 2018 15:38  [403] "Теплоэнерго" приняло на прямые договора жильцов 100 МКД Нижнего Новгорода
21 декабря 2018 13:53  [702] АПЗ в Нижегородской области признан одной из лучших организаций по работе в системе социального партнерства
21 декабря 2018 13:44  [554] "Как промышленнику, мне важно, что в Стратегии отражено создание центра по повышению производительности труда", - Дмитрий Барыкин
Бизнес

Центр содействия строительству создадут в Нижнем Новгороде

25 декабря 2018 11:38  [30] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Центр содействия строительству создадут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующее распоряжение подписал глава области Глеб Никитин. В задачу центра содействия инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов войдет оказание помощи предпринимателям в части сокращения сроков выдачи различной разрешительной документации в сфере застройки.

Центр расположится на ул.Адмирала Васюнина в доме №2. Там будут работать представители различных ведомств: Россреестра, "Нижтехинвентаризации", ресурсоснабжающих организаций.

"Основная задача данного коллегиального совещательного органа - сократить сроки выдачи различной разрешительной документации в сфере строительства", - сказал Глеб Никитин.

Предприниматели смогут обратиться в центр с просьбой внести изменения в документы планирования муниципальных образований Нижегородской области, правила землепользования и застройки муниципалитетов. Предприниматели также могут попросить в центре выдачу документации по планировке территории; согласовать проектные документы; изменить одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид разрешенного использования.

Центр также будет содействовать проектам по строительству объектов капитального строительства на земельных участках площадью более 8 тысяч кв м (за исключением реализации проектов по строительству (реконструкции) линейных объектов).

Напомним, что в начале декабря Глеб Никитин подписал постановление об утверждении порядка организации и осуществления государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph