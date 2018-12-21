Депутаты городской Думы направили более 11 млн рублей на нужды учреждений социальной сферы Дзержинска из Резерва поддержки территорий Общество

Дзержинск Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты городской Думы направили более 11 млн рублей на нужды учреждений социальной сферы Дзержинска из Резерва поддержки территорий. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Согласно положению о Резерве поддержки территорий его средства депутаты могут направлять для оказания помощи муниципальным социальным учреждениям, органам ТОС, на проведение работ по благоустройству дворовых территорий и ремонт многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд города.

В этом году резерв, предусмотренный на каждый из 36 городских округов, установлен на уровне 550 тысяч рублей.

Большая часть средств была направлена в социальные учреждения города. Среди основных направлений трат - приобретение и установка пластиковых окон, приобретение сантехнических материалов и напольных покрытий, строительных материалов и мебели, посуды, хозинвентаря и т.д.

Например, депутат Зяки Умяров направил 105 тысяч рублей на замену в детском саду №134 оконных блоков, депутат Александр Меркин помог приобрести и установить окна для школы №33 и детского сада №44 на общую сумму порядка 205 тысяч рублей.

Кроме того, депутат Игорь Крашенинников по просьбе МБУК "ДКХ" из резерва поддержки территорий направил сумму в размере 30 тысяч рублей на приобретение климатического оборудования, Константин Фокин выделил средства для школы №34 на покупку сенсорное оборудование, а депутат Галина Демахина помогла МБУ ДО ДЮСШ "Салют" оплатить заявочный взнос для участия спортсменов в играх Первенства Нижегородской области.

Существенные средства были направлены на благоустройство дворов городских округов. На сумму более 6,5 млн рублей были установлены детские площадки и гимнастическое оборудование во дворах, посажены деревья, проведена асфальтировка дворовых территорий, в ряде дворов обустроены искусственные неровности.

Например, депутат Виктор Романов направил 188 тысяч рублей на установку искусственных неровностей в проездах дворов по адресам: пр-т Циолковского, д.51, ул.Терешковой, д.56, 56а, 58; пр-т Циолковского, д.41б, 43а, 53а, ул.Терешковой, д.62.

Одна из тридцати новых детских площадок, приобретенных и установленных в Дзержинске на средства Резерва поддержки территорий, появилась на округе депутата Екатерины Стрижовой по адресу: ул. Победы, д. 8, 8а, ул.Грибоедова, д. 17/10.

Кроме этого, около 1,2 млн рублей были направлены на ремонт многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд города. Депутат Людмила Кемайкина помогла установить почтовые ящики по адресам: ул.Буденного, д.15а (четвертый подъезд), пр-т Ленинского Комсомола, д.32 (первый и второй подъезды), депутат Олег Богданов направил средства на установку металлического штакетника у дома №22 по ул.Попова, а также ремонт металлических козырьков для входных групп домов №№ 22, 28 и 30 по ул.Попова.