"Кадровые конкурсы - это не просто отбор в резерв, но путь к должности заместителей губернатора и министров", - Сергей Кириенко Политика

Сергей Кириенко Фото: НИА Нижний Новгород

"Кадровые конкурсы - это не просто отбор в резерв, но путь к должности заместителей губернатора и министров", - сказал заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, комментируя важность открытых кадровых конкурсов в регионах.

Эту информацию он озвучил на мероприятии, посвященном подведению итогов дистанционного этапа конкурса управленцев "Лидеры России" 2018-2019 годов.

Сергей Кириенко напомнил, что президент РФ Владимир Путин, встречаясь осенью текущего года со вновь избранными губернаторами, подчеркнул, что подобная система социальных лифтов не должна ограничиваться только уровнем федеральной власти.

"Подобные конкурсы проходят уже в 20 регионах: к примеру, "Мой Дагестан". Причем во многих случаях это не просто отбор в резерв, но и, как например, в Нижегородской области, в Новгороде, в целом ряде регионов, конкурсы проходят прямо на должности - заместителей губернатора, министров", - пояснил Сергей Кириенко.

"Должности замещаются через открытую конкурсную процедуру и это очень важно и здорово", - добавил он.

Напомним, что презентация программы "Команда правительства", о которой глава Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.