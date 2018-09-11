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Политика

Глеб Никитин на встрече Владимира Путина с вновь избранными главами регионов, принял поздравления с победой на выборах

18 сентября 2018 21:01  [58] Политика
Глеб Никитин на встрече Владимира Путина с вновь избранными главами регионов, принял поздравления с победой на выборах

Глеб Никитин на встрече Владимира Путина с вновь избранными главами регионов, принял поздравления с победой на выборах

Фото: сайт администрации президента РФ

Глава Нижегородской области Глеб Никитин на встрече президентом РФ Владимира Путина с вновь избранными главами регионов, принял поздравления с победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Встреча состоялась 18 сентября.

Президент поздравил всех участников с победой на выборах в ходе единого дня голосования 9 сентября и обратился к избранным главам регионов с просьбой максимально быстро включиться в работу.

Напомним, Глеб Никитин одержал победу на выборах 9 сентября с результатом в 67,75%. Церемония вступления в должность губернатора Нижегородской области назначена на 26 сентября.

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