Глеб Никитин на встрече Владимира Путина с вновь избранными главами регионов, принял поздравления с победой на выборах Политика

Глеб Никитин на встрече Владимира Путина с вновь избранными главами регионов, принял поздравления с победой на выборах Фото: сайт администрации президента РФ

Глава Нижегородской области Глеб Никитин на встрече президентом РФ Владимира Путина с вновь избранными главами регионов, принял поздравления с победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Встреча состоялась 18 сентября.

Президент поздравил всех участников с победой на выборах в ходе единого дня голосования 9 сентября и обратился к избранным главам регионов с просьбой максимально быстро включиться в работу.

Напомним, Глеб Никитин одержал победу на выборах 9 сентября с результатом в 67,75%. Церемония вступления в должность губернатора Нижегородской области назначена на 26 сентября.