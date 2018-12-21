"За год губернатору удалось сплотить чиновников ради повышения качества жизни нижегородцев", - Вадим Булавинов Политика

"За год губернатору удалось сплотить чиновников ради повышения качества жизни нижегородцев", - заявил депутат Государственной Думы РФ Вадим Булавинов, комментируя предстоящее представление губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным Стратегии социально-экономического развития региона.

"Сегодня на Ярмарке ждём от Глеба Никитина подведения итогов этого непростого, но насыщенного года, который губернатор определённо может записать себе в актив. Регион достойно встретил Чемпионат мира, сформирована команда профессионалов, способных на решение самых сложных задач, готова к реализации Стратегия развития Нижегородской области на ближайшие годы", - отметил Вадим Булавинов.

"Меня, как депутата Госдумы, особенно радует, что область продолжит активное участие в федеральных программах, а это десятки миллиардов рублей на дороги, здравоохранение, образование и другие важные направления. За этот год губернатору удалось сплотить нижегородских чиновников всех уровней ради одной задачи – повышения качества жизни жителей Нижнего Новгорода и всей области. Ведь благоприятный политический климат - это важная составляющая успешной совместной работы. Для воплощения задуманного потребуется много сил и энергии, которых у Глеба Сергеевича, безусловно, хватит", - добавил Вадим Булавинов.