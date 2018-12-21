Последние новости рубрики Политика
25 декабря 2018 12:39  [263] "Кадровые конкурсы - это не просто отбор в резерв, но путь к должности заместителей губернатора и министров", - Сергей Кириенко
25 декабря 2018 11:39  [157] "За год губернатору удалось сплотить чиновников ради повышения качества жизни нижегородцев", - Вадим Булавинов
25 декабря 2018 10:47  [67] "Решение лично представить Стратегию развития – это очень правильный поступок со стороны Глеба Никитина", - Александр Прудник
24 декабря 2018 19:13  [513] Экс-глава Сормовского района Нижнего Новгорода Валерий Моисеев станет депутатом Гордумы
21 декабря 2018 18:47  [1662] Заседание правительства Нижегородской области 21 декабря
21 декабря 2018 16:21  [786] Глеб Никитин поручил создать экспертный совет по реализации Стратегии Нижегородской области
21 декабря 2018 12:10  [1105] Нижегородские власти единогласно утвердили Стратегию развития региона
21 декабря 2018 11:37  [1223] "Команда губернатора сделает много полезного для Нижегородской области", - Виктор Лунин
21 декабря 2018 10:48  [1346] Олег Шавин: "Приняв линию Глеба Никитина, мы получили бездефицитный бюджет и совершенно прорывные инвестпрограммы"
20 декабря 2018 17:16  [1428] "Передача в ведение Евгения Люлина министерства внутренней политики - это грамотный шаг", - Сергей Зуденков
Политика

"За год губернатору удалось сплотить чиновников ради повышения качества жизни нижегородцев", - Вадим Булавинов

25 декабря 2018 11:39  [157] Политика

"За год губернатору удалось сплотить чиновников ради повышения качества жизни нижегородцев", - заявил депутат Государственной Думы РФ Вадим Булавинов, комментируя предстоящее представление губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным Стратегии социально-экономического развития региона.

"Сегодня на Ярмарке ждём от Глеба Никитина подведения итогов этого непростого, но насыщенного года, который губернатор определённо может записать себе в актив. Регион достойно встретил Чемпионат мира, сформирована команда профессионалов, способных на решение самых сложных задач, готова к реализации Стратегия развития Нижегородской области на ближайшие годы", - отметил Вадим Булавинов.

"Меня, как депутата Госдумы, особенно радует, что область продолжит активное участие в федеральных программах, а это десятки миллиардов рублей на дороги, здравоохранение, образование и другие важные направления. За этот год губернатору удалось сплотить нижегородских чиновников всех уровней ради одной задачи – повышения качества жизни жителей Нижнего Новгорода и всей области. Ведь благоприятный политический климат - это важная составляющая успешной совместной работы. Для воплощения задуманного потребуется много сил и энергии, которых у Глеба Сергеевича, безусловно, хватит", - добавил Вадим Булавинов.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph