Половина месячной нормы осадков выпала в Нижнем Новгороде за минувшие сутки Общество

Половина месячной нормы осадков выпала в Нижнем Новгороде за минувшие сутки. Как сообщил глава города Владимир Панов, за это время вывезено более 9 тысяч кубометров снега.

"Вчера в Нижнем Новгороде выпало 50% месячной нормы осадков. Чтобы после такого снегопада привести в нормативное состояние дороги, тротуары, придомовые территории надо 2-3 дня. К сожалению, снегопады нам обещают на протяжении всей недели, поэтому работы будет еще очень много. Прошу всех водителей быть осторожными, аккуратными и с пониманием относиться к ситуации", - сказал Владимир Панов.

Как уточнил и.о. заместителя главы администрации Роман Колосов, уборка снега идет в штатном режиме. Задействовано более 400 единиц техники и около одной тысячи дорожных рабочих.

"Снег еще не закончился, а проезд транспорта мы уже обеспечили, везде можно вполне комфортно проехать. Портал "Антиснег" помогает нам взаимодействовать с жителями города. За последние сутки отработано около 50 заявок", - добавил Колосов.