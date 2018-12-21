Дополнительные пункты оформления транспортных карт открыли в 13 районах Нижегородской области Общество

Фото: фото с сайта https://siticard.ru/

Дополнительные пункты оформления транспортных карт открыли в 13 районах Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе правительства области, всего на данный момент работает 26 пунктов.

К Нижнему Новгороду, Бору и Дзержинску присоединились Саров, Кулебаки, Навашино, Первомайск, Ардатов, Балахна, Вознесенское, Ковернино, Лысково, Пильна, Сеченово, Шаранга, Сосновское.

"Главная цель внедрения АСОП – повысить комфорт и удобство пассажирских перевозок на территории области. Бумажная билетная система неэффективна. Барьеров между городским и пригородным транспортом больше не будет. Мы создаем "бесшовное пространство" - везде можно будет расплачиваться электронными транспортными картами, - добавил Вадим Власов.

Адреса пунктов опубликованы на официальном стайте регионального минтранса. Также есть возможность подать заявление и через сайт ООО "Ситикард". В этом случае уже готовая карта будет доставлена в пункт выдачи в вашем районе. Льготные транспортные карты оформляются бесплатно.

Неперсональные электронные транспортные карты можно будет купить во всех районах Нижегородской области. Продаваться они будут в отделениях "Почты России" и киосках АО "Печать".

"Для пополнения транспортных карт начинается оснащение терминалами почтовых отделений, киосков Роспечать, организуются пункты обслуживания пользователей. Уже сейчас жители нескольких районов могут оценить все преимущества безналичной оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. Впереди еще много работы. Мы готовы будем предложить жителям области, в том числе и тем, кто пользуется льготами на транспорте, все возможные инструменты безналичной оплаты проезда", - отметил директор ООО "Ситикард" Юрий Рябиков.

Напомним, с 1 января 2019 года все перевозчики региона должны перейти на АСОП. По данным на 24 декабря, около 77% перевозчиков Нижегородской области заключили договоры на подключение к системе безналичной оплаты проезда (АСОП).