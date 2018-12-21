Около 77% перевозчиков Нижегородской области заключили договоры на подключение к системе безналичной оплаты проезда Общество

Около 77% перевозчиков Нижегородской области заключили договоры на подключение к системе безналичной оплаты проезда (АСОП). Об этом на пресс-конференции 24 декабря 2018 года сообщил директор ООО "Ситикард" Юрий Рябиков.

Он рассказал, что всего в регионе зарегистрировано порядка 143 муниципальных предприятий и частных компаний-перевозчиков, из них 110 – заключили соответствующие договоры, что составляет около 77% от общего количества перевозчиков.

Министр транспорта области Вадим Власов ответил, что все перевозчики с 1 января 2019 года перейдут на новую систему оплаты проезда. На данный момент, только три города области – Саров, Бор и Арзамас полностью подключились к АСОП. В остальных муниципалитетах ведется подготовка, в том числе обучение кондукторов и водителей.

"Отсутствие АСОП с 1 января 2019 года – это основание для лишения маршрутной карты - права работы на маршруте", - пояснил он. В то же время, пассажирам не стоит рассчитывать, что переход на безналичную оплату проезда произойдет повсеместно с 1 января. Вадим Власов ответил, что в течение января-апреля также будет действовать и наличный расчет.

Юрий Рябиков добавил, что процесс перехода на АСОП не везде проходит гладко. В частности, кондукторы некоторых автобусов говорят, что валидатор не работает, пытаются заклеить его изолентой. В связи с этим, пассажиров просят сообщать о таких фактах в контролирующие органы, телефоны которых должны быть размещены в салонах автобусов.

Что касается Нижнего Новгорода, то как сообщил Юрий Рябиков у трех частных маршрутов в конце года заканчиваются сроки действия договоров на право перевозок. Новые договоры пока не заключены, соответственно, возможность безналичной оплаты проезда пока под вопросом.

Подробнее о том, как получить транспортную карту, можно узнать на сайтах ООО "Ситикард" и министерства транспорта.

Кроме того, на сайте минтранса размещена информация об адресах пунктов оформления льготных транспортных карт в МФЦ и на автостанциях. Процедура их выдачи уже началась: 2,5 тысячи льготников подали заявки на получение карт.

В тех городах региона, где муниципальные перевозчики подключатся к АСОП раньше, чем коммерческие, льготникам придется приобрести две транспортные карты – льготные и обычные (либо оплачивать проезд в коммерческом транспорте наличными средствами).

Напомним, ООО "Ситикард" стало первым оператором АСОП в Нижегородской области. Вадим Власов заметил, что со стороны других компаний также есть интерес – стать оператором. В частности две московские компании, а также одна белгородская пока неофициально, но подтвердили свое желание выпускать транспортные карты и внедряться в систему.