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Общество

Второй случай гриппа зарегистрирован в Нижегородской области

25 декабря 2018 17:01  [78] Общество

Второй случай гриппа зарегистрирован в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В целом на территории области на данный момент заболеваемость ОРВИ ниже эпидемических порогов на 25%, по городу Нижнем Новгороду – на 11%.

По результатам мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ установлено, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии.

Напомним, Роспотребнадзор зарегистрировал первый случай гриппа в регионе в конце ноября.

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