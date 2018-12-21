Второй случай гриппа зарегистрирован в Нижегородской области Общество

Второй случай гриппа зарегистрирован в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В целом на территории области на данный момент заболеваемость ОРВИ ниже эпидемических порогов на 25%, по городу Нижнем Новгороду – на 11%.

По результатам мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ установлено, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии.

Напомним, Роспотребнадзор зарегистрировал первый случай гриппа в регионе в конце ноября.