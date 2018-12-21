Нижегородская Стратегия развития предусматривает рост числа предпринимателей и зарплаты жителей региона Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Стратегия развития Нижегородской области предусматривает рост числа предпринимателей в регионе и заработной платы жителей области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе торжественного мероприятия, посвященного представлению утвержденной Стратегии.

Он пояснил, что такие параметры заложены во флагманском проекте Стратегии - "Забота о благополучии каждого". Этот проект позволит сформировать равные условия для достижения необходимого уровня благополучия каждым нижегородцем, независимо от социального положения или физических возможностей, добавил Глеб Никитин.

По его словам, в первую очередь региональные власти планируют повышать доступность и привлекательность предпринимательской деятельности, чтобы достичь поставленных целей.

"Предприниматели должны мыслить не годами, а десятилетиями, должны верить в то, что их дети и внуки будут жить на этой земле, а благоустраивать ее для них нужно сейчас. И если сейчас такое мышление не общее место, то это проблема не предпринимателей - это проблема власти. Власть должна убедить в том, что она будет создавать равные условия для всех, не будет способствовать переделу собственности, у нее нет и не будет фаворитов и личных предпочтений", - подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, сейчас в области малый и средний бизнес представлен почти 129 тысячами субъектов, на которых трудится 480 тысяч человек. Это один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе и в России.

"Мы намерены существенно увеличить это число. Для этого нам нужно обеспечить получение необходимых компетенций и стартовых условий всеми гражданами - как в городе, так и в сельской местности, где одним из важнейших направлений является развитие агропредпринимательства. В 2018 году мы предоставили гранты на поддержку начинающих фермеров на общую сумму 112 млн рублей. Немного, но это лишь пример тех инструментов поддержки, которые будут использоваться в нашем регионе", - отметил Глеб Никитин.

Он добавил, что региональное правительство продолжит формировать адресные меры поддержки и повышать доступность услуг. Так, в 2018 году нижегородцы, достигшие возраста 80 лет, начали получать компенсацию в размере до 100% от размера оплаты за капремонт. В целом в 2018 году было выделено почти 20 млрд рублей на меры социальной поддержки, что на 1,3 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

"В следующем году мы увеличим эту цифру еще на 1,7 млрд рублей", - сказал глава региона.

Еще одно приоритетное направление - рост реальной заработной платы нижегородцев. Уже сейчас заметна динамика роста реальной зарплаты в регионе: в 2017 – 2,6%, а по итогам 9 месяцев 2018-го года – 4,2%.

"К сожалению, 11% нижегородцев все еще имеют доход ниже прожиточного минимума. Мы планируем сократить этот показатель более, чем вдвое. Наш первый большой шаг в этом направлении - участие в качестве пилотного региона в федеральном проекте по снижению бедности. Мы будем помогать людям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации, социальными выплатами и пособиями, но самое главное - помогать продвижению по службе и новому трудоустройству, с условием их социализации, самообучения, самосовершенствования, мотивируя людей к развитию", - заявил Глеб Никитин, подчеркнув, что важную роль будет играть социальный контракт и готовность работодателей к сотрудничеству.

Напомним, Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области разделена на 9 флагманских проектов - основные смысловые блоки, которые затрагивают все сферы жизни любого жителя Нижегородской области:



- флагман 1 "Забота о благополучии каждого";

- флагман 2 "Благоприятные условия для жизни и семьи";

- флагман 3 "Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан";

- флагман 4 "Лучшие условия для компаний";

- флагман 5 "Внутренняя эффективность компаний в экономике";

- флагман 6 "Развитие рынков сбыта";

- флагман 7 "Трансформация управления ресурсами, задействованными в экономике";

- флагман 8 "Эффективная работа правительства";

- флагман 9 "Комфортно жить везде".

Реализация девяти флагманских проектов позволит добиться главного результата - благополучия людей.

Напомним, 21 декабря 2018 года правительство Нижегородской области утвердило Стратегию социально-экономического развития региона на заседании кабинета министров под председательством Глеба Никитина. Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков рассказал, что реализация Стратегии пройдет в три этапа.

Документ рассматривался в 19 федеральных органах исполнительной власти. Полученные предложения и замечания (порядка 60), которые касались включения дополнительных целевых показателей и стратегических инициатив, были урегулированы в рабочем порядке.