"Доля современных технологий на предприятиях области к 2035 году должна составить не менее 55%", - Глеб Никитин Бизнес

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

"Доля современных технологий на предприятиях Нижегородской области к 2035 году должна составить не менее 55%", - сказал губернатор региона Глеб Никитин в ходе торжественного мероприятия по представлению Стратегии социально-экономического развития на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2018 года.

Он добавил, что в настоящее время уровень технологического развития позволил области присоединиться к общемировому тренду кластеризации экономики.

"Мы запустили Международный IT-кластер, и здесь уже реализуются более 200 перспективных проектов. Судостроительный кластер собрал 17 крупных организаций. Резидентами биомедицинского кластера стало более 20 организаций. Активизация кластерного подхода и формирование полных цепей стоимости - это тот подход, который мы будем внедрять для повышения эффективности отраслей региона", - пояснил глава региона.

"К 2035 году доля современных технологий на предприятиях области должна составить не менее 55%. И для этого у нас есть все основания, ведь Нижегородская область входит в пятерку лидеров России по уровню развития науки и технологий", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что научными исследованиями и разработками в Нижегородской области занимаются более 90 организаций. Среди них – три института РАН и более 60 отраслевых НИИ. В 2018 году 16 проектов от Нижегородской области получили финансирование на выполнение научных разработок в сфере промышленности в объеме 2,46 млрд рублей.

"Важным прорывом в отрасли станет создание в Нижегородской области Научно-образовательного центра. Уверен, что все предприятия области заинтересованы в его исследовательской и образовательной базе. Мы считаем необходимым и важным их непосредственное участие в создании центра, в частности – в качестве учредителей создаваемой управляющей компании центра. Центр начнет работать в самое ближайшее время и мы будем реализовывать проект в любом случае хотя, конечно, рассчитываем на участие в качестве пилотного региона в национальном проекте "Наука" уже в 2019 году. Для этого у нас есть все возможности", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что Нижегородская область стала пилотной площадкой для реализации программы "Эффективная губерния", и уже сегодня в ней участвуют 18 нижегородских предприятий, а к 2024 году их общее число достигнет двухсот.

"Модернизация и научно-технологическое развитие коснется не только высокотехнологичных отраслей. Мы намерены повысить эффективность лесопромышленного и агропромышленного комплексов", - сообщил Глеб Никитин.

Напомним, в начале декабря текущего года стало известно о создании АНО "Управляющая компания Научно-образовательного центра". Одной из важнейших задач национального проекта "Наука" является создание на территории страны не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, обеспечивающих привлечение внебюджетных средств в сектор исследований и разработок.