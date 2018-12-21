"Стратегия развития региона – это народная стратегия", - Роман Стронгин Общество

Роман Стронгин Фото: НИА Нижний Новгород

"Стратегия развития региона – это народная стратегия", - сказал председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин, комментируя представление губернатором Глебом Никитиным плана развития Нижегородской области.

"Прошедший год при общем многообразии событий запомнился многими яркими моментами. В частности, Нижегородская область вошла в ключевые государственные программы. Конечно, регион и раньше участвовал в них, но сейчас это направление получило существенное расширение. Во многом это связано с тем, что губернатор Глеб Никитин раньше работал в правительстве РФ, хорошо понимает механизмы планирования и обеспечение участия в госпрограммах", - пояснил эксперт.

"Теперь перед регионом стоят такие задачи как кратное увеличение экспорта продукции, при этом ставятся акценты на высокотехнологичные производства и информационные технологии", - отметил председатель Общественной палаты.

"Второй момент - была принята Стратегия развития региона, которая широко обсуждалась жителями области. Люди настолько активно участвовали в ее создании, что я бы сказал, что это народная стратегия", - добавил Роман Стронгин.

Напомним, что Глеб Никитин 25 декабря на Нижегородской ярмарке в рамках торжественного мероприятия представил общественности утвержденную Стратегию развития региона.

Губернатор сказал, что Стратегия станет основополагающим документом области на ближайшие 17 лет.