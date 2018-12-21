Более 80 нижегородских участников вышли в полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" 2018-2019 годов Политика

Более 80 нижегородских участников вышли в полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" 2018-2019 годов, сообщили организаторы в ходе брифинга по подведению итогов дистанционного этапа отбора на Конкурсе управленцев "Лидеры России" 2018-2019 гг.

Полуфиналистов в этом году значительно больше, чем было в прошлом — 3294 человека, тогда как год назад к очным полуфиналам был допущен 2691 участник.

Всего в Приволжском федеральном округе по итогам дистанционного этапа в региональный полуфинал вышли 434 человека. Внутри ПФО регионы распределились следующим образом: Нижегородская область – 89 (20,51%) участников, Самарская область – 61 (14,06%), республика Башкортостан – 50 (11,52%), Республика Татарстан – 42 (9,68), Пермский край – 40 (9,22%), Саратовская область – 34 (7,83%), республика Удмуртия – 23 (5,30%), Оренбургская область – 18 (4,15%), Кировская область – 17 человека. Внутри ПФО регионы распределились следующим образом: Нижегородская область – 89 (20,51%) участников, Самарская область – 61 (14,06%), республика Башкортостан – 50 (11,52%), Республика Татарстан – 42 (9,68), Пермский край – 40 (9,22%), Саратовская область – 34 (7,83%), республика Удмуртия – 23 (5,30%), Оренбургская область – 18 (4,15%), Кировская область – 17 (3,91%), республика Чувашия – 16 (3,69%), Ульяновская область – 15 (3,46%), Пензенская область – 12 (2,76%), республика Мордовия – 11 (2,53%), республика Марий Эл – 6 (1,38%).

В этом году, как и в прошлом, участники, показавшие высокие результаты в ходе заочного отбора, встретятся на полуфиналах в своих федеральных округах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, а затем в течение двух дней будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий. Однако этого недостаточно, отмечается в сообщениие.

Как отметил в ходе пресс-брифинга первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, участникам предстоит провести социальную акцию. "Условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, чтобы каждый из полуфиналистов за это время выбрал и реализовал какое-то социально значимое действие на территории своего региона. При этом, поскольку мы говорим о лидерах, то есть о людях, которые способны не только действовать, но анализировать и делать выбор, мы не будем давать готовых заданий", - добавил Сергей Кириенко.

Координационную поддержку полуфиналистам будут оказывать Ассоциация волонтерских центров, Фонд президентских грантов и общественные палаты регионов.

Как отметил Сергей Кириенко, выполнение этого задания продемонстрирует способность конкурсантов самостоятельно анализировать, принимать решения и инициировать действия, связанные с решением обозначенной проблемы. "Лидер России — это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать", — подчеркнул он.

"Организаторы конкурса 2018-2019 гг. приняли решение увеличить число полуфиналистов в трех федеральных округах, где было самое большое число заявок и, соответственно, самая высокая конкуренция. В Северо-Западном и Приволжском федеральных округах региональная квота возросла с 300 до 400 человек, в Центральном — с 600 до 900, во всех остальных, кроме Северо-Кавказского, число полуфиналистов составило порядка 300 участников. В СКФО на полуфинал приглашено около 200 человек. "Мы объясняем это тем, что в этом году было проведено два региональных конкурса, "Мой Дагестан" и "Новая высота", и участники максимально сосредоточились на своих регионах", — отметил руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.



СПРАВКА:

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия – страна возможностей" учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО "Россия – страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я – профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский челлендж успеха "Россия – страна возможностей", всероссийский конкурс "Доброволец России", проект "Профстажировки", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс "РДШ – территория самоуправления", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", кубок по менеджменту среди студентов "Управляй!", акция признательности "Благодарю", чемпионаты профессионального мастерства "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", благотворительный проект "Мечтай со мной" и конкурс "Лига вожатых".