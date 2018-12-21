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Бизнес

"Федеральные проекты начали оказывать поддержку нижегородским предприятиям", - Олег Лавричев

25 декабря 2018 21:40  [62] Бизнес
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: НИА Нижний Новгород

"Федеральные проекты начали оказывать поддержку нижегородским предприятиям", - сказал генеральный директор ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» (АПЗ), член совета региональной ассоциации промышленников и предпринимателей, председатель комитета Законодательного собрания по экономике и промышленности Олег Лавричев, комментируя представленную губернатором Глебом Никитиным Стратегию развития Нижегородской области.

«В регион зашли федеральные проекты, которые обеспечивают поддержку промышленных предприятий. Предприятий, которые особые усилия вкладывают в диверсификацию, в развитие гражданских направлений, в создание экспортоориентированнной, конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции. Этими инструментами через Фонд поддержки промышленности мы сейчас начинаем пользоваться", - подчеркнул он.

"Региональное развитие должно быть основано на эффективной работе промышленных предприятий. Когда обеспечивается рост реального сектора экономики, инновационных технологий, тогда происходит наполнение консолидированного бюджета по доходной составляющей. И у нас появляется возможность жить не только по средствам, но и по потребностям», - добавил гендиректор АПЗ.

«Архитектура основополагающего документа, который называется Стратегия развития региона, это не догма. В ее обсуждении приняли участие несколько сотен тысяч нижегородцев, которые давали конкретные предложения и по отраслям, и по территориям. Фиксировали внимание власти на тех точках роста, которые могут дать хороший эффект в будущем. Стратегия - это живой документ, который будет изменяться, дополняться конкретными предложениями», - добавил Олег Лавричев.

Напомним, что Глеб Никитин 25 декабря на Нижегородской ярмарке в рамках торжественного мероприятия представил общественности утвержденную Стратегию развития региона.

Губернатор сказал, что Стратегия станет основополагающим документом области на ближайшие 17 лет.

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