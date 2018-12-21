"Заксобрание принимало бюджет региона на основании тех целей и задач, которые прописаны в Стратегии", - Ольга Щетинина

Ольга Щетинина

"Законодательное собрание региона принимало бюджет региона на основании тех целей и задач, которые прописаны в Стратегии развития Нижегородской области", - сказала заместитель председателя Заксобрания Ольга Щетинина, комментируя представленную губернатором Глебом Никитиным Стратегию социально-экономического развития области.

"Сегодня переходим к новому этапу: от утвержденной Стратегии непосредственно к её реализации. Мы принимали бюджет региона на основании тех целей и задач, которые поставлены в Стратегии. Сейчас нам предстоит очень большой этап корректировки наших государственных программ, создание дорожных карт по реализации тех флагманских проектов, которые были сегодня презентованы губернатором", - добавила она.

"Кроме того, Глеб Никитин поручил полностью сохранить общественный контроль за процессом реализации Стратегии. Будет создан экспертный совет в ближайшее время, который станет активно продолжать работать над мониторингом реализации стратегии и над выработкой конкретных решений", - подытожила Ольга Щетинина.

Напомним, что Глеб Никитин 25 декабря на Нижегородской ярмарке в рамках торжественного мероприятия представил общественности утвержденную Стратегию развития региона.

Губернатор сказал, что Стратегия станет основополагающим документом области на ближайшие 17 лет.