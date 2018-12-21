"Нижегородская молодежь внесла более сотни предложений во время обсуждения Стратегии развития", - Татьяна Скоробогатова

Татьяна Скоробогатова Фото: YouTube

"Нижегородская молодежь внесла более сотни предложений во время обсуждения Стратегии развития", - сказала член Совета по делам молодежи при губернаторе региона, председатель молодежного парламента при областном Законодательном собрании Татьяна Скоробогатова, комментируя представленную губернатором Глебом Никитиным Стратегию развития региона.

"Молодежи всегда важно идти за лидером, человеком, который выстраивает стратегию развития нашего региона. Нам важно понимать перспективы развития, знать, какие задачи, которые касаются нас, сейчас актуальны. Здорово, что молодежь впервые так масштабно участвовала в обсуждении Стратегии развития Нижегородской области", - отметила она.

"Молодежный парламент и Совет по делам молодежи, молодые предприниматели, активисты принимали участие в этих обсуждениях в каждом муниципальном районе. Было высказано более сотни предложений, которые касались развития добровольчества и волонтерства, поддержки молодежных инициатив, информационной политики, развития демографии. Многие из этих предложений вошли в Стратегию развития региона", - добавила Татьяна Скоробогатова.

Напомним, что Глеб Никитин 25 декабря на Нижегородской ярмарке в рамках торжественного мероприятия представил общественности утвержденную Стратегию развития региона.

Губернатор сказал, что Стратегия станет основополагающим документом области на ближайшие 17 лет.