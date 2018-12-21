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Общество

Более 300 рейсов обслужит нижегородский аэропорт Стригино в новогодние праздники

26 декабря 2018 10:02  [72] Общество

Более 300 рейсов обслужит нижегородский аэропорт Стригино в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

В период с 28 декабря по 8 января включительно запланировано 318 рейсов. Завершит 2018 год рейс из Москвы. Самолёт из столицы прилетит в 22:05, и пассажиры смогут оказаться дома до боя курантов.

Согласно расписанию, 1 января ожидается наименьшее количество рейсов - 16. Первые самолеты в новом году прилетят в 10:05 (из Домодедово) и в 10:40 (из Шереметьево).

Самым загруженным днём в расписании станет 4 января. В этот день будет выполнено 34 рейса.

Большинство рейсов в праздники будут внутрироссийскими. Однако пассажирам будут доступны и популярные зарубежные направления, в том числе: Таиланд, Вьетнам, ОАЭ.

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