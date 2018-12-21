Депутаты нижегородской Думы поддержали намерение Елизаветы Солонченко досрочно сложить полномочия Политика

Депутаты нижегородской Думы поддержали намерение Елизаветы Солонченко досрочно сложить полномочия. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 26 декабря 2018 года.

"Говорить о причинах не нужно, мы все чувствуем, все знаем. Те проекты, над которыми мы работали, будут продолжены", - прокомментировала свой уход зампредседателя Думы Елизавета Солонченко.

"За" сложение полномочий проголосовали 36 депутатов, "против" - три.

Напомним, утром 26 декабря Елизавета Солонченко сообщила в соцсети Facebook о том, что она решила досрочно сложить свои полномочия.