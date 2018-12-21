Депутаты нижегородской Думы поддержали намерение Елизаветы Солонченко досрочно сложить полномочия. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 26 декабря 2018 года.
"Говорить о причинах не нужно, мы все чувствуем, все знаем. Те проекты, над которыми мы работали, будут продолжены", - прокомментировала свой уход зампредседателя Думы Елизавета Солонченко.
"За" сложение полномочий проголосовали 36 депутатов, "против" - три.
Напомним, утром 26 декабря Елизавета Солонченко сообщила в соцсети Facebook о том, что она решила досрочно сложить свои полномочия.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+