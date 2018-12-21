Последние новости рубрики Политика
26 декабря 2018 11:26  [31] Депутаты нижегородской Думы поддержали намерение Елизаветы Солонченко досрочно сложить полномочия
26 декабря 2018 11:14  [58] Дума Нижнего Новгорода одобрила досрочное сложение полномочий по заявлению Алексея Гойхмана
26 декабря 2018 10:31  [274] Зампредседателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко досрочно слагает свои полномочия
25 декабря 2018 23:12  [186] Более 80 нижегородских участников вышли в полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" 2018-2019 годов
25 декабря 2018 20:55  [143] Глеб Никитин планирует назначить министра экологии Нижегородской области до конца 2018 года
25 декабря 2018 16:30  [185] Глеб Никитин призвал бороться с равнодушием чиновников
25 декабря 2018 12:39  [514] "Кадровые конкурсы - это не просто отбор в резерв, но путь к должности заместителей губернатора и министров", - Сергей Кириенко
25 декабря 2018 11:39  [420] "За год губернатору удалось сплотить чиновников ради повышения качества жизни нижегородцев", - Вадим Булавинов
25 декабря 2018 10:47  [192] "Решение лично представить Стратегию развития – это очень правильный поступок со стороны Глеба Никитина", - Александр Прудник
24 декабря 2018 19:13  [587] Экс-глава Сормовского района Нижнего Новгорода Валерий Моисеев станет депутатом Гордумы
Политика

Депутаты нижегородской Думы поддержали намерение Елизаветы Солонченко досрочно сложить полномочия

26 декабря 2018 11:26  [31] Политика

Депутаты нижегородской Думы поддержали намерение Елизаветы Солонченко досрочно сложить полномочия. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 26 декабря 2018 года.

"Говорить о причинах не нужно, мы все чувствуем, все знаем. Те проекты, над которыми мы работали, будут продолжены", - прокомментировала свой уход зампредседателя Думы Елизавета Солонченко.

"За" сложение полномочий проголосовали 36 депутатов, "против" - три.

Напомним, утром 26 декабря Елизавета Солонченко сообщила в соцсети Facebook о том, что она решила досрочно сложить свои полномочия.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph