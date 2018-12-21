Зампредседателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко досрочно слагает свои полномочия Политика

Зампредседателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко досрочно слагает свои полномочия. Об этом она сообщила в соцсети Facebook 26 декабря 2018 года.

Свое решение Елизавета Солонченко объяснила необходимостью "взять паузу".

"В жизни бывают ситуации, когда надо взять паузу. Паузу в отношениях, паузу в карьере… Поняла, что для меня такой момент наступил сейчас, и решила прекратить свои депутатские полномочия. Это были интересные 13 лет в городской думе. Пришло время, выполнив до конца все взятые на себя депутатские обязательства, завершить этот жизненный цикл. Всему своё время: поняла, что именно сейчас для меня важнее моя семья", - рассказала она.

Напомним, две недели назад Елизавета Солонченко не подтвердила информацию об обысках дома и в офисе.

Напомним также, что избранная главой города в июне 2017 года, спустя полгода Елизавета Солонченко сообщила о своем намерении досрочно покинуть пост.

В декабре 2017 года Елизавета Солонченко была назначена исполняющим полномочия председателя Думы Нижнего Новгорода, после чего была избрана одним из четырех замов председателя Думы Дмитрия Барыкина.