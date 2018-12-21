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Политика

Зампредседателя Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Краснов официально сложил полномочия для назначения на пост замгубернатора

26 декабря 2018 11:39  [158] Политика

Зампредседателя Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Краснов официально сложил полномочия в связи с назначением на пост и.о. замгубернатора. Депутаты Гордумы одобрили соответствующее решение на заседании 26 декабря 2018 года.

Напомним, Дмитрий Краснов направил заявление о досрочном прекращении полномочий 17 декабря.

"Решением губернатора я призван на госслужбу. Я никогда не комментировал решения начальства и вам не советую. Я по-прежнему открыт для сотрудничества, телефоны остались прежними. У нас один город, одна область и одна страна, мы должны о ней заботиться", - заметил Дмитрий Краснов, выступая перед депутатами.

"За" сложение полномочий Дмитрия Краснова проголосовали 38 из 40 присутствующих депутатов.

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