"Стратегия развития региона направлена на реализацию нацпроектов", - Андрей Гнеушев

Андрей Гнеушев
Фото:
"Стратегия развития региона направлена на реализацию национальных проектов", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, комментируя Стратегию развития региона, которую представил губернатор Глеб Никитин.
"Стратегия содержит в себе направления, которые являются приоритетными для развития региона. Прежде всего, это программы, которые разрабатываются в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение". Это направления, которые мы будем развивать, чтобы наши меры социальной поддержки были объективными, доступными нашему населению", - пояснил замгубернатора.
"Все национальные проекты, которые на сегодняшний день существуют, так или иначе направлены на рост продолжительность жизни населения, рост рождаемости, и, в конечном итоге, на реальный рост экономики", - сказал Андрей Гнеушев.
Напомним, что Глеб Никитин 25 декабря на Нижегородской ярмарке в рамках торжественного мероприятия представил общественности утвержденную Стратегию развития региона.
Губернатор сказал, что Стратегия станет основополагающим документом области на ближайшие 17 лет.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+