"Стратегия развития региона направлена на реализацию нацпроектов", - Андрей Гнеушев Общество

Андрей Гнеушев Фото: ГП НО "НИКА"

"Стратегия развития региона направлена на реализацию национальных проектов", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, комментируя Стратегию развития региона, которую представил губернатор Глеб Никитин.

"Стратегия содержит в себе направления, которые являются приоритетными для развития региона. Прежде всего, это программы, которые разрабатываются в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение". Это направления, которые мы будем развивать, чтобы наши меры социальной поддержки были объективными, доступными нашему населению", - пояснил замгубернатора.

"Все национальные проекты, которые на сегодняшний день существуют, так или иначе направлены на рост продолжительность жизни населения, рост рождаемости, и, в конечном итоге, на реальный рост экономики", - сказал Андрей Гнеушев.

Напомним, что Глеб Никитин 25 декабря на Нижегородской ярмарке в рамках торжественного мероприятия представил общественности утвержденную Стратегию развития региона.

Губернатор сказал, что Стратегия станет основополагающим документом области на ближайшие 17 лет.