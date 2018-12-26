Пять ранее отмененных частных нижегородских маршрутов станут муниципальными Общество

Пять ранее отмененных частных нижегородских маршрутов станут муниципальными. Об этом на брифинге 26 декабря 2018 года сообщил замдиректора департамента транспорта администрации Дмитрий Рябушев.

В частности, речь идёт о маршрутах: Т-9 (ЗКПД 4–ТРЦ "Седьмое небо"), Т-10 (Верхние Печеры-Южное шоссе), Т-33 (ул. Зайцева-Щербинки 2), Т-44(Автовокзал Щербинки-ТРЦ "Седьмое небо"), Т-55 (ЗКПД 4-Автовокзал Щербинки).

По словам и.о. замглавы администрации города Романа Колосова, в 2019 году будут проведены новые конкурсы. Отмечается, что на эти маршруты выйдет не частный, а муниципальный транспорт.

Кроме того, с 1 января 2019 года будет восстановлен муниципальный маршрут автобуса № 60 (Автостанция Сенная – ул. Космическая).

Также на брифинге отметили, что с 1 февраля 2019 года на всех автобусах появятся литеры "А" и "Т", которые позволят нижегородцам лучше ориентироваться в городском транспорте. Буква "А" будет на муниципальных маршрутах, "Т" - на частных.

Напомним, ранее в департаменте транспорта сообщили о том, что вместо отменяемого коммерческого маршрута Т-60 на линию будут выходить муниципальные автобусы.