Пять ранее отмененных частных нижегородских маршрутов станут муниципальными. Об этом на брифинге 26 декабря 2018 года сообщил замдиректора департамента транспорта администрации Дмитрий Рябушев.
В частности, речь идёт о маршрутах: Т-9 (ЗКПД 4–ТРЦ "Седьмое небо"), Т-10 (Верхние Печеры-Южное шоссе), Т-33 (ул. Зайцева-Щербинки 2), Т-44(Автовокзал Щербинки-ТРЦ "Седьмое небо"), Т-55 (ЗКПД 4-Автовокзал Щербинки).
По словам и.о. замглавы администрации города Романа Колосова, в 2019 году будут проведены новые конкурсы. Отмечается, что на эти маршруты выйдет не частный, а муниципальный транспорт.
Кроме того, с 1 января 2019 года будет восстановлен муниципальный маршрут автобуса № 60 (Автостанция Сенная – ул. Космическая).
Также на брифинге отметили, что с 1 февраля 2019 года на всех автобусах появятся литеры "А" и "Т", которые позволят нижегородцам лучше ориентироваться в городском транспорте. Буква "А" будет на муниципальных маршрутах, "Т" - на частных.
Напомним, ранее в департаменте транспорта сообщили о том, что вместо отменяемого коммерческого маршрута Т-60 на линию будут выходить муниципальные автобусы.
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