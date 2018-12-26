Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей "Губернаторской елки" в нижегородском цирке Культура и отдых

Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей "Губернаторской елки" в нижегородском цирке. Об этом сообщает пресс-служба правительства области 26 декабря 2018 года.

Участниками праздничного мероприятия стали около двух тысяч детей в возрасте от 5 до 15 лет со всех районов и городских округов Нижегородской области. Это, в частности, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и воспитанники социальных образовательных учреждений.

"Среди гостей сегодняшнего праздника очень много тех, кто хорошо учится или добивается успехов в спорте, есть участники всероссийских соревнований. Мне бы очень хотелось, чтобы это движение вперед у них продолжалось и дальше. Наша задача - оказывать всестороннюю поддержку развитию талантов и способностей юных нижегородцев", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Новый год в цирке - это вдвойне праздник. Здесь особенное настроение чуда, которое создает происходящее на арене. Ощущается приближение Нового года. Мне хотелось бы пожелать всем нижегородцам, и маленьким, и взрослым, такого же предновогоднего настроения! Пусть удачно пройдет подготовка к праздникам, а сами они подарят только хорошее настроение!", - добавил он.