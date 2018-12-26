Последние новости рубрики Культура и отдых
26 декабря 2018 15:47  [70] Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей "Губернаторской елки" в нижегородском цирке
26 декабря 2018 15:02  [142] Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей "Губернаторской елки"
26 декабря 2018 12:17  [167] Дед Мороз принимает звонки от юных нижегородцев в универмаге "Сормовские Зори" с 26 декабря
25 декабря 2018 17:47  [282] Проект благоустройства территории у озера Утиное представят в Дзержинске Нижегородской области в начале 2019 года
25 декабря 2018 14:50  [202] Глеб Никитин поздравит юных нижегородцев с наступающим новым годом
25 декабря 2018 11:31  [349] "Маски-шоу" и "Фейерверк желаний" будут организованы на площадке "Зимняя сказка" около стадиона "Нижний Новгород"
24 декабря 2018 10:31  [505] Повторные обсуждения по благоустройству "Дубков" и Щелоковского хутора пройдут в Нижнем Новгороде в январе 2019 года
21 декабря 2018 16:41  [439] Фестиваль абхазской культуры впервые пройдет в Арзамасе Нижегородской области 22 декабря
21 декабря 2018 15:22  [923] Новогодний фестиваль "Горьковская елка" будет проходить на пл.Минина в Нижнем Новгороде с 29 декабря по 7 января (программа)
21 декабря 2018 14:41  [801] Деревья в нижегородском парке "Швейцария" закутают в теплые шарфы
Культура и отдых

Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей "Губернаторской елки" в нижегородском цирке

26 декабря 2018 15:47  [70] Культура и отдых

Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей "Губернаторской елки" в нижегородском цирке. Об этом сообщает пресс-служба правительства области 26 декабря 2018 года.

Участниками праздничного мероприятия стали около двух тысяч детей в возрасте от 5 до 15 лет со всех районов и городских округов Нижегородской области. Это, в частности, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и воспитанники социальных образовательных учреждений.

"Среди гостей сегодняшнего праздника очень много тех, кто хорошо учится или добивается успехов в спорте, есть участники всероссийских соревнований. Мне бы очень хотелось, чтобы это движение вперед у них продолжалось и дальше. Наша задача - оказывать всестороннюю поддержку развитию талантов и способностей юных нижегородцев", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Новый год в цирке - это вдвойне праздник. Здесь особенное настроение чуда, которое создает происходящее на арене. Ощущается приближение Нового года. Мне хотелось бы пожелать всем нижегородцам, и маленьким, и взрослым, такого же предновогоднего настроения! Пусть удачно пройдет подготовка к праздникам, а сами они подарят только хорошее настроение!", - добавил он.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph