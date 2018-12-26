Жители многоквартирных домов, которым не вывозят мусор, могут в 2019 году пожаловаться в несколько органов Общество

Жители многоквартирных домов, которым не вывозят мусор, могут в 2019 году пожаловаться в несколько органов Фото: НИА Нижний Новгород

Жители многоквартирных домов Нижегородской области, которым не вывозят мусор, могут в 2019 году пожаловаться в несколько органов. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция региона.

В инспекции напомнили, что с 1 января 2019 года вывозом твердых бытовых отходов станет заниматься компания, которую выберут жители домов на общих собраниях. С этими компаниями будут заключены прямые договоры. Также с 1 января вывозом мусора могут заниматься управляющая организация или созданное ТСЖ (ТСН, ЖСК, ЖК).

В случае, если выбранные компании станут ненадлежащим образом оказывать услугу по вывозу мусора, то жильцы домов, в соответствие с законом, могут обращаться к региональным операторам по обращению с ТКО согласно их зоне деятельности. Эту зону можно посмотреть на сайте правительства Нижегородской области.

Если управляющая организация или ТСЖ ненадлежащим образом вывозят мусор, то жильцы дома могут обратиться с жалобой к руководству этих компаний.

В государственной жилищной инспекции отметили, что в ведомстве также принимаются жалобы на не вывоз мусора. Кроме того с 24 декабря 2018 года в инспекции начала работу "горячая телефонная линия" 430-79-19, на которую можно обращаться по всем вопросам ненадлежащего предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил предусмотреть дополнительные льготы на вывоз мусора для ряда районов. Он считает, что необходимо предусмотреть компенсации по оплате новой коммунальной услуги для социально-незащищенных категорий граждан. В бюджете предусмотрены средства для социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для всех 18 льготных категорий граждан. Эти льготы будут получать более 744 тысяч жителей Нижегородской области.