"Учитель года России" Сергей Лебедев по итогам беседы с Глебом Никитиным намерен развивать нижегородский образовательный комплекс Общество

Фото: Юлия Горшкова

Лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2018" Сергей Лебедев договорился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным развивать региональный образовательный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Такая договоренность достигнута в ходе рабочей встречи Глеба Никитина с Сергеем Лебедевым. В ходе встречи губернатор и учитель физкультуры обсудили развитие региональной системы образования.

"Когда был отборочный тур, я видел мастер-класс Сергея, и уже тогда подумал, что у него большие шансы на победу. Была видна влюбленность в работу и творческий подход", - отметил Глеб Никитин.

"Результат, достигнутый Сергеем, - это прорыв не только для Нижегородской области, но и для физкультуры как предмета. Это первый случай за последние 20 лет, когда в число 15 лучших попадают учителя физкультуры", - подчеркнул глава региона.

В ходе рабочей встречи Глеб Никитин и Сергей Лебедев обсудили ситуацию с преподаванием физической культуры в школах региона, а также развитие массового спорта.

"Уже сейчас Сергей общается с другими нижегородскими педагогами, делится опытом. Мы рассмотрели перспективы межведомственной работы по организации соревнований и мероприятий на базе образовательных организаций. Несколько решений приняли для развития образовательного комплекса. Будем и дальше взаимодействовать. Уверен, что с Сергеем еще не раз встретимся", - заявил Глеб Никитин.

"Достижение успеха на всероссийском конкурсе было бы невозможно без поддержки всей области", - отметил Сергей Лебедев.

"В регионе сейчас есть возможность обсуждать различные проблемы и вопросы. В дальнейшем планирую продолжать работать в образовательной сфере, развиваться, учить остальных. Особую искреннюю радость испытываю не от своих побед, а от побед своих учеников", - добавил Сергей Лебедев.

Также в ходе встречи Глеб Никитин вручил Сергею Лебедеву сертификат на денежное поощрение в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, что 19 апреля 2018 года состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России", победителем которого стал учитель физической культуры школы №156 им. Б.И. Рябцева Нижнего Новгорода Сергей Лебедев. По итогам финала конкурса, который прошел в Москве в октябре 2018 года, Сергей Лебедев вошел в число 15 лучших учителей России.