Комиссия нижегородской Думы обратится к главе с просьбой найти средства под новые территории для кладбищ Экономика

Комиссия нижегородской Думы по городскому хозяйству обратится к главе города Владимиру Панову с просьбой найти средства под новые территории для кладбищ. Такое решение было принято на заседании комиссии 20 февраля 2019 года.

Под новые захоронения в Нижнем Новгороде необходимо выделять в год по 4 га, сказал директор МКУ "Управление муниципальных кладбищ" Андрей Прохоров.

"По результатам проведенной инвентаризации на четырех открытых муниципальных кладбищах, по состоянию на начало 2019 года, осталось 18 га пригодных для захоронения территорий", – заявил он.

На кладбище "Ново-Сормовское" в 2019 году запланированы работы по подготовке к захоронениям неосвоенной территории площадью 7,3 га на сумму 4 млн рублей. Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит продлить срок эксплуатации данного кладбища еще на пять лет.

На кладбище "Березовая Пойма" свободно от захоронений 0,5 га. Ориентировочное количество мест на данной территории может составить около 600. На подготовку участка необходимо выделить 1,2 млн рублей.

Что касается кладбища "Новое Стригинское", по словам Прохорова в 2019 году планируется подготовить территорию площадью 19,7 га. На это необходимо 12 млн рублей, выделено 7 млн рублей.

По итогам обсуждения комиссия приняла решение обратиться к главе города с просьбой предусмотреть в бюджете средства на освоение свободных территорий трех кладбищ.

Ранее Андрей Прохоров также сообщал о недофинансировании расходов по вывозу мусора с кладбищ.