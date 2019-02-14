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Общество

Движение большегрузов на время летней жары могут ограничить на двух федеральных трассах в Нижегородской области

21 февраля 2019 15:12  [1122] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение большегрузов на время летней жары могут ограничить на двух федеральных трассах в Нижегородской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород".

Ограничения планируются с 20 мая по 31 августа в случае, если дневная температура поднимется выше +32°. Тяжеловесному транспорту разрешать ездить по этим дорогам только с 22:00 до 10:00.

В перечень автотрасс, которые вошли в список, где вводится ограничение для передвижения по жаре, вошли М-7 "Волга" и Р-158. Кроме того, запрет станет действовать на расположенных рядом с Нижегородской областью трассах Р-600 (Кострома – Иваново), Р-178 (Саранск — Сурское — Ульяновск), а также М-5 "Урал" (подъезд к городу Саранск).

Ознакомиться с полным перечнем дорог, сроков и допустимых осевых нагрузок транспортных средств можно на сайте Росавтодора.

Под ограничения не попадают "социальные" виды перевозок, в частности: транспортировка продуктов и лекарственных препаратов, топлива, почты и других общественно-значимых грузов. Ограничения также не распространяются на пассажирские перевозки, работу экстренных служб и перевозку грузов, необходимых для устранения ЧП или ремонтных работ.

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