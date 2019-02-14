Нижегородка пожаловалась в соцсети на аниматоров, вымогающих деньги за фотографии на Б.Покровской Общество

Аниматор на Большой Покровской Фото: НИА Нижний Новгород

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в соцсети на аниматоров, вымогающих деньги после того, как пешеходы сфотографировались с ними на улице Большой Покровской.

Нижегородка Юлия Февральская написала в соцсети Facebook, что гуляя на Большой Покровской с подругой к ним подошли аниматоры одетые в костюмы коней.

"Идут к нам навстречу сначала один конь, затем - другой. Громкие и словоохотливые. Мы тут повеселели в одночасье. Понятное дело- не каждый день таких разговорчивых коней увидишь! Я быстрей достала телефон и давай запечатлевать все происходящее. Но веселье наше продлилось недолго. Ровно до момента озвучивания стоимости за фото одним из самых прытких коней", - написала Юлия Февральская, пояснив, что аниматоры запросили у девушки за фотографии по 600 рулей с каждой.

Аниматоры объяснили такую сумму тем, что развлекать прохожих на Большой Покровской "является их работой".

Корреспондент НИА "Нижний Новгород", придя на Большую Покровскую, опросил граждан, к которым менее трех-четырех минут назад подходили аниматоры, одетые в костюмы зверей. Корреспондент пытался узнать мнение нижегородцев относительно такого вида "заработка".

"Отношусь к этому отрицательно. Если за это берутся деньги, нужно предупреждать заранее, чтобы человек согласился или нет. А так нежно и ласково подошли и сказали, что за это нужно платить. Неприятный момент, что они сняли маски, с таким серьезным неприятным взглядом смотрят и сказали, что за это нужно заплатить", - сказал один из прохожих, к которому подходили антиматоры.

"Конь подошел к ребенку, спросил, хотим ли сфотографироваться, потом начал требовать денег", - ответил еще один из нижегородцев.

"Дети подошли, сфотографировались, мы сами отдали 200 рублей. Я не считаю это нормальным, но это стало уже системой в мире, к которой мы привыкли. Это же не профессиональная фотография, без постановок. Мы привыкли, что оказывают благодарность, как живым фигурам в Европе или музыкантам на улице", - пояснила мама сфотографировавшихся с аниматорами детей.

"Подошел, начал мило общаться и обнимать, предложил сфотографироваться. На вопрос "За сколько?" – ответил, что за символичную сумму. Согласились за 100 рублей. После фото сказал, что 100 рублей за каждого человека. Без угроз сошлись на цене", - рассказал очередной прохожий.