Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2019 11:58  [3788] Устроившие танцы у Вечного огня в Арзамасе молодожены извинились за свой поступок
24 февраля 2019 10:43  [289] Леса Нижегородской области поставят на кадастровый учет
23 февраля 2019 16:28  [301] НРО "Единой России" в День защитника Отечества провело флешмоб "Звезда" в Нижнем Новгороде
23 февраля 2019 13:43  [649] Российская гильдия пекарей и кондитеров проведет в Нижнем Новгороде выставку "Продуктовый мир – 2019"
23 февраля 2019 11:37  [461] Нижегородские МФЦ по итогам 4 квартала 2018 года показали высокий уровень эффективности
23 февраля 2019 11:13  [392] Две самки северного оленя прибыли из питомника Московского зоопарка в Керженский заповедник
23 февраля 2019 11:06  [381] Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем защитника Отечества
23 февраля 2019 10:10  [512] "23 февраля – это праздник достойных и сильных людей", - Евгений Лебедев
23 февраля 2019 09:43  [544] "История Нижнего Новгорода пронизана военными традициями", - Дмитрий Барыкин
23 февраля 2019 09:32  [430] "Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто оберегает нашу Родину", - Денис Москвин
Общество

Глеб Никитин поручил главам районов взять на личный контроль уборку снега во дворах

22 февраля 2019 10:46  [999] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил 22 февраля принять оперативные меры по борьбе с последствиями сильного снегопада.

"Область и, в частности, Нижний Новгород столкнулись с очень сильным снегопадом. И муниципальным работникам, и сотрудникам управляющих компаний нужно особенно внимательно реагировать на запросы жителей, обеспечивая необходимый уровень уборки снега", - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор поручил Государственной жилищной инспекции проверить качество уборки во дворах, на улицах и на крышах домов.

"Специалистам ГЖИ необходимо приступить к оперативной оценке ситуации на улицах и во дворах региона. Именно на уборку снега во дворах поступает больше всего жалоб. Опасение вызывает и состояние крыш после такого снегопада, особенно с учетом перепадов температуры. В связке с муниципалитетами, при необходимости в круглосуточном режиме, должны в эти дни работать специалисты всех профильных ведомств областного правительства", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, девятибальные пробки были зафиксированы в Нижнем Новгороде утром 22 февраля.

В городском департаменте дорожного хозяйства сообщили, что утром 365 единиц снегоуборочной техники были задействованы в уборке снега с городских улиц.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДУК Снег
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph