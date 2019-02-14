Глеб Никитин поручил главам районов взять на личный контроль уборку снега во дворах Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил 22 февраля принять оперативные меры по борьбе с последствиями сильного снегопада.



"Область и, в частности, Нижний Новгород столкнулись с очень сильным снегопадом. И муниципальным работникам, и сотрудникам управляющих компаний нужно особенно внимательно реагировать на запросы жителей, обеспечивая необходимый уровень уборки снега", - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор поручил Государственной жилищной инспекции проверить качество уборки во дворах, на улицах и на крышах домов.

"Специалистам ГЖИ необходимо приступить к оперативной оценке ситуации на улицах и во дворах региона. Именно на уборку снега во дворах поступает больше всего жалоб. Опасение вызывает и состояние крыш после такого снегопада, особенно с учетом перепадов температуры. В связке с муниципалитетами, при необходимости в круглосуточном режиме, должны в эти дни работать специалисты всех профильных ведомств областного правительства", - подчеркнул Глеб Никитин.



Напомним, девятибальные пробки были зафиксированы в Нижнем Новгороде утром 22 февраля.

В городском департаменте дорожного хозяйства сообщили, что утром 365 единиц снегоуборочной техники были задействованы в уборке снега с городских улиц.