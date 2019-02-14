Зампред Думы Дзержинска Игорь Крашенинников исключен из местного политсовета "Единой России" за "хамское" поведение Политика

Денис Москвин

Игорь Крашенинников сложит полномочия члена местного политсовета "Единой России" и зампредседателя Думы Дзержинска Нижегородской области. Как сообщили в НРО партии 22 февраля 2019 года, президиум регионального политсовета "Единой России" дал оценку инциденту с участием Игоря Крашенинникова. Принято решение о сложении полномочий.

Напомним, что речь идет о размещенной в интернете видеозаписи конфликта во дворе жилого дома с участием Игоря Крашенинникова и местной жительницы.

Ранее секретарь НРО партии, депутат государственной Думы РФ Денис Москвин уже назвал подобное поведение недопустимым.

На заседании президиума политсовета 22 февраля участники выслушали позицию самого Игоря Крашенинникова, который принес извинения за произошедшее. Вместе с тем они сошлись во мнении, что такое поведение члена партии категорически неприемлемо.

"Сегодня на президиуме мы обсудили это вопиющий факт и дали ему принципиальную оценку. Эта оценка выразилась в исключении нашего коллеги из местного политического совета партии и сложении им полномочий. Наказание суровое, человек лишен всех руководящих должностей. Свою вину он в полной мере осознает, понимает, что нанес репутационный ущерб не только себе, но и всей партийной структуре. Коллеги поддержали такое дисциплинарное наказание. Игорь Юрьевич является депутатом, избранным по одномандатному избирательному округу, и, конечно, мы будем пристально следить за его деятельностью в будущем", - заявил Денис Москвин.

"Со стороны своих товарищей по партии я был подвергнут жесткой критике, причем критике обоснованной. Я это осознаю и прекрасно понимаю, что никакие человеческие эмоции и мотивы не могут в ответе на хамство быть еще большим хамством. Это неприемлемо. Я приношу свои искренние извинения. Решение партии справедливое и заслуженное", - заявил по итогам президиума Игорь Крашенинников.

Напомним, что на состоявшемся в декабре всероссийском съезде партии, были утверждены этические нормы, обязательные для следования всеми членами "Единой России".