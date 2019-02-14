Депутаты профильного комитета ЗС НО одобрили изменения в областной бюджет на 2019 год Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

(Светлана Звонкова - НИА "Нижний Новгород")

Депутаты профильного комитета Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 22 февраля одобрили изменения в бюджет региона на 2019 год. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета по бюджету и налогам ЗС НО 22 февраля.

Проект закона об увеличении расходов областного бюджета представила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Согласно докладу, часть средств в 2019 году будет направлена на капитальный ремонт образовательных учреждений (700 млн рублей). На реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет – 682,8 млн рублей. Еще 350 млн рублей пойдет на проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения (около 234 млн рублей) и приобретение оборудования (около 116 млн рублей).

Внесены изменения в бюджет в размере 325 млн рублей на предоставление субсидии на поощрение муниципальных образований-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (за счет дотации, полученной из федерального бюджета в 2018 году). Также 178,3 млн рублей пойдет на компенсацию затрат по перевозкам пассажиров общественным транспортом и на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан.

За счет остатков, сложившихся на начало года, до 564,6 млн рублей увеличены расходы дорожного фонда. Кроме того, проектом закона предусмотрено увеличение резервного фонда правительства Нижегородской области на 200 млн. рублей. На 597 млн рублей будут увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета.

Напомним, бизнес-план работы стадиона "Нижний Новгород" представили в ЗС НО.