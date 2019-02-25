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Общество

Неработающим пенсионерам одобрили дополнительные выплаты поверх прожиточного минимума

25 февраля 2019 18:07  [382] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Неработающим пенсионерам одобрили дополнительные выплаты поверх прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Проект закона, который предоставляет возможность неработающим пенсионерам получить дополнительные выплаты к пенсиям поверх прожиточного минимума, одобрила комиссия по законопроектной деятельности.

"Цель законопроекта – повышение уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров", - говорится в постановлении.

Объем доплаты составит такую сумму, которая в совокупности с пенсией итоге достигнет величины прожиточного минимума, который установлен в том регионе, где проживает пенсионер.

Напомним, что в Нижегородской области с конца января текущего года действует закон, предусматривающий увеличение пенсии более чем на величину инфляции. Кроме того, закон предусматривает доплаты с 1 января 2019, которые неработающие пенсионеры не получили в этом году из-за процедуры определения размера социальных доплат.

Напомним также, что в третьей декаде февраля 2019 года минтруд РФ предложил изменить порядок начисления социальных доплат к пенсии.

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