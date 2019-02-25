Комплекс по производству йогурта, сыра и мороженого из козьего и овечьего молока начали строить в Нижегородской области Экономика

Строительство комплекса по производству греческого йогурта, сыра фета и мороженого из козьего и овечьего молока началось в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе.

По его словам, реконструкция овцеводческих помещений уже закончена, начался монтаж доильного оборудования.

"Инвестор планирует завезти первую 1000 голов овец в апреле, вторую - в конце 2019 года, это еще 1000 голов. Вторая очередь реализации проекта предполагает строительство перерабатывающего производства и увеличение поголовья", - сообщил губернатор.

Глеб Никитин напомнил, что прирост производства и отгрузки продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области составил 7% за 2018 год, что на 7,3 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

"Чем больше в регионе производится качественных, экологически чистых продуктов питания, тем шире выбор для нижегородцев, - К тому же, создание дополнительных производств позволит открыть дополнительные рабочие места. Именно поэтому развитие пищевой промышленности - одна из важных задач для Нижегородской области. В областном бюджете мы заложили меры поддержки инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса. По итогам 2018 года производство продуктов питания в регионе выросло на 7%, и эти темпы прироста сбавлять нельзя", - заявил губернатор.

Так, в Дальнеконстантиновском районе открылось первое молокоперерабатывающее производство. Сейчас запущена первая очередь проекта. Введение в действие второй очереди и вывод завода на полную мощность запланированы на середину 2019 года. В результате будет создано почти 100 новых рабочих мест.

Напомним, овцеферму и цех для изготовления сыров из овечьего молока планируется построить в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что козоводство и овцеводство вошло в нижегородскую программу господдержки.