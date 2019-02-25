Минздрав Нижегородской области запретил доступ в образовательные учреждения региона лицам без справок о прививках от кори Общество

Минздрав Нижегородской области запретил доступ в образовательные учреждения региона лицам без справок о прививках от кори. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно информации, в феврале 2019 года зарегистрировано уже шесть случаев кори, в том числе у двоих детей. В частности, три случая кори зарегистрированы в Нижнем Новгороде, два – в Кстове, один – в Дзержинске.

Согласно информации, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по кори региональным минздравом издан приказ "О проведении противоэпидемических мероприятий по профилактике кори в Нижегородской области в 2019 году", в соответствии с которым руководителям медицинских организаций в муниципальных образованиях и городских округах рекомендовано при регистрации очагов заболевания кори запретить допуск в образовательные учреждения учащихся, студентов, воспитанников, сотрудников, не имеющих документального подтверждения о перенесенном заболевании (кори), о наличии профилактических прививках против кори.

Также запрещена плановая госпитализация в медицинские организации лиц, не имеющих документального подтверждения о прививках против кори.

Организована работа прививочных кабинетов в выходные дни на территориях, где зарегистрированы случаи кори. Проводятся заседания иммунологических комиссий по пересмотру постоянных и длительных отводов от прививок против кори.

Отмечается, что в настоящее время охват прививками против кори детей и взрослого населения до 35 лет составляет 95%.

Напомним, по данным на 22 февраля в регионе насчитывалось пятеро заболевших корью. При том, что за весь 2018 год было всего четыре таких случаев.

СПРАВКА

Корь — острое инфекционное высоко контагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью, общей интоксикацией.

Источником инфекции является больной человек, в том числе в инкубационном периоде до клинических проявлений инфекции. Часто начинается как простудное заболевание.

Специфического лечения против кори нет. Единственная мера профилактики – вакцинация.

По информации Европейского регионального бюро ВОЗ за период с января по декабрь 2018 года корью заразились 82,596 человек в 47 из 53 стран региона. В 72 случаях заболевание закончилось летально.

По информации Федеральной службы Роспотребнадзора, наиболее высокие показатели заболеваемости фиксируются в Украине, Грузии, Албании, Черногории, Греции, Румынии, Франции и ряде других стран.

Отмечается также, что крупные вспышки кори в 2018 году регистрировались также в Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казахстане, а также в странах других регионов мира – Венесуэле, Бразилии, США, Австралии, Мадагаскаре и др.

Широкое распространение и рост заболеваемости корью в странах Европейского региона по данным ВОЗ является следствием недостаточных и неравномерных охватов вакцинацией против кори населения.