Число заболевших корью нижегородцев увеличилось с трех до пяти человек Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Число заболевших корью жителей Нижегородской области увеличилось с трех до пяти человек. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Представитель ведомства пояснил, что все случаи заболевания являются завозными, к тому же пациенты не прививались ранее от кори.

Напомним, что по данным на 15 февраля было известно лишь о двух случаях заболевания корью в Нижегородской области в 2019 году.

Случаи кори в России регистрируется, преимущественно, среди не привитых лиц, которые не получили прививки в связи с отказом, медицинскими противопоказаниями или при отсутствии постоянного места жительства.

В Нижегородской области в настоящее время привито от кори более 95% населения.

При этом даже уже привитым гражданам медики рекомендуют сделать повторную прививку в связи со снижением иммунитета к вирусу. Ранее главный эпидемиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Башкатова сообщала, что корь – это заболевание, которое со временем вырабатывает иммунитет против вакцины.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в регионе вакцина против кори имеется в достаточном количестве. Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства (в некоторых поликлиниках и в выходные дни) или платно в вакцинальном центре. Кроме того, те, кто ранее прививался против кори (или не помнит привит или нет) могут сдать кровь в частных медицинских организациях и проверить защитный титр к этой инфекции, и, в случае необходимости, сделать прививку.

СПРАВКА:

Корь - острое инфекционное высоко контагиозное (заразное) вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем.

Болезнь характеризуется высокой температурой (до 40,5°), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Источником инфекции является больной человек, в том числе в инкубационном периоде до клинических проявлений инфекции. Часто начинается как простудное заболевание, появление сыпи является показанием для лабораторного обследования на корь.

Одним из частых осложнений является специфическая коревая пневмония.

Специфического лечения против кори нет. Единственная мера профилактики - вакцинация, которая включена в большинство страновых национальных календарей профилактических прививок.