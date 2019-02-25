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26 февраля 2019 09:29  [256] Прокуроры снова привлекли "РЭД Автозаводского района" к ответственности за некачественную уборку снега
Общество

Прокуроры снова привлекли "РЭД Автозаводского района" к ответственности за некачественную уборку снега

26 февраля 2019 09:29  [256] Общество

Прокуроры снова привлекли "РЭД Автозаводского района" к дисциплинарной ответственности за некачественную уборку снега. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 26 февраля 2019 года.

Установлено, что на улицах Перекопской, Сафронова, Даргомыжскаго, Адм. Макарова, Баумана требования по уборке дорог не исполнялись.

Директору МП "РЭД Автозаводского района" внесено представление. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в январе предприятие заново очистило дороги от снега в центре Нижнего Новгорода по требованию прокуратуры.

Напомним, в ноябре прошлого года Дума одобрила увеличение расходов на возмещение части затрат по предупреждению банкротства МП "РЭД Автозаводского района", МП "Дорожник", МП "Коммунальное хозяйство" в размере 40,5 млн рублей.

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