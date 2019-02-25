Правительство рекомендовало проектировщику гидроузла учесть замечания нижегородцев Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области рекомендовало проектировщику низконапорного гидроузла учесть замечания жителей города, озвученные на общественных обсуждениях предварительной оценки воздействия гидросооружения на экологию. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Слушания проходили 25 февраля в Сормовском районе.

Мероприятие посетили более 160 человек. Вопросы жителей касались их домовладений, садовых участков, расположенных на территории Сормовского района кладбищ, вывоза песка, который образуется при строительстве гидроузла и влияния на Копосовскую дубраву.

В ходе общественных слушаний министерство экологии Нижегородской области выразило свою позицию по ряду экологических вопросов. В частности, это компенсация озеленения, мероприятия по инженерной защите, состояние расположенных рядом памятников природы. Сормовичи поддержали опасения экологов.

Подводя итоги обсуждения, заместитель губернатора Сергей Морозов поблагодарил сормовичей и активистов от общественности за внимание к проблеме и отметил, что правительство региона приложит все усилия для того, чтобы замечания были учтены проектировщиком в окончательном документе, который будет вынесен на госэкспертизу.

"Мы не услышали ответы на многие вопросы, в том числе на те, которые губернатор Нижегородской области Глеб Никитин озвучивал на встрече с заместителем министра транспорта РФ, руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Юрием Цветковым. Нас интересует, как строительство гидроузла скажется на каждом конкретном домовладении. Глава региона настаивает на том, чтобы по каждому населенному пункту были отражены конкретные мероприятия, доведены до жителей и до региональных властей", - сказал Сергей Морозов.

Депутатам от Балахны, выступающим с резкими заявлениями, заместитель губернатора предложил перейти от голословной критики к проработке совместно с заказчиком и правительством региона конкретных мероприятий, позволяющих улучшить сложившуюся ситуацию в части подтопления территорий.

Итоги общественных слушаний станут базой, на основании которой продолжатся переговоры с заказчиком гидроузла. Правительство настаивает на том, чтобы окончательный проект был также вынесен на обсуждение жителей.

Ранее, губернатор региона Глеб Никитин поручил заказчику, проектировщику и представителям областного правительства принять активное участие в общественных обсуждениях проекта будущего строительства и детально разъяснить жителям комплекс мер, предпринимаемых для сокращения влияния водохранилища на гидрологическую ситуацию в районах.

Напомним, в начале февраля нижегородское минэкологии подготовило список компенсационых мер при строительстве низконапорного гидроузла.