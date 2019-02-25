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Общество

Администрация Нижнего Новгорода намерена оспорить решение о возврате маршрута Т-71 ИП Комракову

26 февраля 2019 17:00  [139] Общество

Администрация Нижнего Новгорода намерена оспорить решение о возврате маршрута Т-71 ИП Комракову. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта 26 февраля.

Напомним, 17 февраля индивидуальный предприниматель Александр Комраков выиграл суд по возврату нижегородского маршрута Т-71 "Площадь Свободы – Торфопредприятие", по которому осуществлял регулярные пассажирские перевозки на основании договора, заключенного с администрацией города по результатам открытого конкурса. Как уточнили в департаменте, действие договора истечет 1 мая 2019 года.

Однако, договор с перевозчиком был расторгнут досрочно. Причинами послужили многочисленные нарушения, выявленные сотрудниками департамента транспорта с ноября 2017 года по февраль 2018 года.

В департаменте транспорта сообщили, что администрация Нижнего Новгорода с решением Арбитражного суда не согласна. В связи с этим дептранс направит апелляционную жалобу в Первый арбитражный апелляционный суд.

Ранее, мы писали, что нижегородский перевозчик Александр Комраков оспаривал в суде расторжение договора по маршруту Т-71.

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