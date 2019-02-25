Администрация Нижнего Новгорода намерена оспорить решение о возврате маршрута Т-71 ИП Комракову. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта 26 февраля.
Напомним, 17 февраля индивидуальный предприниматель Александр Комраков выиграл суд по возврату нижегородского маршрута Т-71 "Площадь Свободы – Торфопредприятие", по которому осуществлял регулярные пассажирские перевозки на основании договора, заключенного с администрацией города по результатам открытого конкурса. Как уточнили в департаменте, действие договора истечет 1 мая 2019 года.
Однако, договор с перевозчиком был расторгнут досрочно. Причинами послужили многочисленные нарушения, выявленные сотрудниками департамента транспорта с ноября 2017 года по февраль 2018 года.
В департаменте транспорта сообщили, что администрация Нижнего Новгорода с решением Арбитражного суда не согласна. В связи с этим дептранс направит апелляционную жалобу в Первый арбитражный апелляционный суд.
Ранее, мы писали, что нижегородский перевозчик Александр Комраков оспаривал в суде расторжение договора по маршруту Т-71.
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