Мэр Нижнего Новгорода заявил о планируемом расторжении договора с перевозчиком по маршруту Т-71 Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Мэр Нижнего Новгорода заявил о планируемом расторжении договора с перевозчиком по маршруту Т-71.

На пресс-конференции 12 апреля 2018 года глава города Владимир Панов сообщил, что мэрия намерена расторгнуть договор на осуществление перевозок по маршруту Т-71, которые осуществляет предприниматель Александр Комраков.

Причинами он назвал многочисленные жалобы и выявленные нарушения в деятельности перевозчика. В качестве примеров Панов привел случай с выкатыванием колеса на дорогу, а также травмирование девушки, выходившей с ребенком из маршрутки.

По словам руководителя департамента транспорта Елены Кузнецовой, департамент уже начал подготовку к расторжению договора, который должен был действовать до 2019 года.

Панов добавил, что сразу после брифинга документы будут направлены Комракову. Мэр заявил, что расторжение договора с перевозчиком на основании многочисленных жалоб нижегородцев в городе происходит впервые.

Напомним, что в городе на маршруте №71 действуют два перевозчика. По словам главы города, автобусы ИП Каргин продолжат работу.

Как сообщалось ранее, в 2010 году состоялся конкурс на перевозку пассажиров на городском маршруте Т-71, который выиграл Александр Комраков. При этом осуществлявший перевозки по данному маршруту Дмитрий Каргин добился отмены итогов конкурса. В течение трех лет с разрешения горадминистрации перевозки на маршруте осуществляли одновременно оба предпринимателя. В свою очередь, Комраков в 2014 году окончательно добился в суде признания недействительным постановления об отмене итогов конкурса и, соответственно, стал единственным официальным перевозчиком на маршруте.

После этого автобусы ИП Каргина сначала продолжили работу на маршруте на безвозмездной основе, а затем - в виде экскурсии по тому же маршруту.

В июле 2016 года Каргин получил право перевозок по маршруту Т-171, который практически дублировал маршрут Т-71. В октябре 2017 года был проведен новый конкурс на 71-й маршрут, который выиграл Каргин, с этого времени оба перевозчика стали официально работать на одном маршруте.